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РИА Новости

Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

16:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
© РИА Новости / Сергей Мелконов
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил кабмину сократить на 10% расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета на 2020 год.
Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.
"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в пятницу.
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