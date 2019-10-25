Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил кабмину сократить на 10% расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета на 2020 год.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.