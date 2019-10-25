Куба осудила попытки госпереворота в Боливии

БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Гавана осуждает попытки госпереворота и дестабилизации в Боливии, развязанные оппозицией страны и нагнетаемые США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Действующий президент Боливии Эво Моралес 24 октября объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре. Подсчет голосов вызвал критику как со стороны оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур. Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о восьми пострадавших.

"Мы осуждаем попытку государственного переворота и кампанию искажения фактов, дестабилизации и насилия, развязанную… оппозицией и нагнетаемую США против мира и общественной безопасности в Боливии. Выдающийся лидер Боливии, чьи коренные народы веками подвергались клевете, смог вывести страну в ряд государств с наиболее высоким ростом и резервами в регионе", - сказал кубинский президент во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку и поздравил Моралеса с победой на выборах.

Куба также самым решительным образом осуждает "решение о возобновлении Межамериканского договора о взаимной помощи, с тем чтобы поддержать стремление США возродить доктрину Монро.. .за счет возвращения себе в качестве "заднего двора" свободный наций континента", заявил Диас-Канель.