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РИА Новости

Куба осудила попытки госпереворота в Боливии

16:20 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМигель Диас-Канель Бермудес
Мигель Диас-Канель Бермудес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Гавана осуждает попытки госпереворота и дестабилизации в Боливии, развязанные оппозицией страны и нагнетаемые США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Действующий президент Боливии Эво Моралес 24 октября объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре. Подсчет голосов вызвал критику как со стороны оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур. Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о восьми пострадавших.
"Мы осуждаем попытку государственного переворота и кампанию искажения фактов, дестабилизации и насилия, развязанную… оппозицией и нагнетаемую США против мира и общественной безопасности в Боливии. Выдающийся лидер Боливии, чьи коренные народы веками подвергались клевете, смог вывести страну в ряд государств с наиболее высоким ростом и резервами в регионе", - сказал кубинский президент во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку и поздравил Моралеса с победой на выборах.
Куба также самым решительным образом осуждает "решение о возобновлении Межамериканского договора о взаимной помощи, с тем чтобы поддержать стремление США возродить доктрину Монро.. .за счет возвращения себе в качестве "заднего двора" свободный наций континента", заявил Диас-Канель.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.
Мигель Диас-Канель. Архивное фото
3 ноября 2018, 12:29РИА Новости
Куба вместе с Россией выступает против санкций США, заявил Диас-Канель
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Мигель Диас-Канель БермудесоЭво МоралесКубаБоливияДвижение неприсоединенияВ мире
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