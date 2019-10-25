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РИА Новости

Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения

16:12 25.10.2019 (обновлено: 16:13 25.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Движением неприсоединения для укрепления международной стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в Баку. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках.

"Россия считает абсолютно неприемлемыми попытки менять извне режимы в суверенных государствах, в том числе вследствие военного шантажа и незаконной блокады, как это происходит в отношении Кубы, вопреки многочисленным резолюциям ООН. Невозможно пройти и мимо палестинской проблемы. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе. Монополизация процесса урегулирования ни к чему не приведет. Сегодня как никогда требуется консолидация усилий международного сообщества для переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы", - заявил Вершинин, выступая на саммите.

По его словам, "Россия продолжит этому способствовать, в том числе в сотрудничестве с Движением неприсоединения, Лигой арабских государств и Организацией Исламского сотрудничества".
Рафаэль Рамирес - постоянный представитель Венесуэлы при ООН. Архивное фото
11 марта 2016, 22:58РИА Новости
Движение неприсоединения не признает решение США по санкциям ВенесуэлеУчастники движения выражают решительную поддержку суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Венесуэлы и заявляют о необходимости уважения норм международного права.

"Исходим из необходимости создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Недопустимо игнорировать принцип деколонизации, процесс которой давно был бы завершен, если бы не изощренная трактовка той же группы западных стран принципов территориальной целостности и прав народов на самоопределение. Бывшие колониальные империи продолжают удерживать под контролем ряд заморских островов, в отношении независимых государств зачастую ведут себя как метрополии, заинтересованные в эксплуатации их природных и человеческих ресурсов. Россия отвергает такие подходы и строит свои отношения со странами Движения неприсоединения на основе их суверенитета, способности самим самостоятельно определять свое будущее. Это было утвердительно подтверждено на состоявшемся в Сочи саммите "Россия-Африка". Мы готовы к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Движением неприсоединения для укрепления международной стабильности на благо стран и народов всего мирового сообщества", - резюмировал Вершинин.

Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. В Движение входит единственное европейское государство – Белоруссия, притом, что эта страна является членом ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин
12:50РИА Новости
Путин направил приветствие участникам встречи Движения неприсоединения
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МИД РФСергей ВершининДвижение неприсоединенияВ мире
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