Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения

"Исходим из необходимости создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Недопустимо игнорировать принцип деколонизации, процесс которой давно был бы завершен, если бы не изощренная трактовка той же группы западных стран принципов территориальной целостности и прав народов на самоопределение. Бывшие колониальные империи продолжают удерживать под контролем ряд заморских островов, в отношении независимых государств зачастую ведут себя как метрополии, заинтересованные в эксплуатации их природных и человеческих ресурсов. Россия отвергает такие подходы и строит свои отношения со странами Движения неприсоединения на основе их суверенитета, способности самим самостоятельно определять свое будущее. Это было утвердительно подтверждено на состоявшемся в Сочи саммите "Россия-Африка". Мы готовы к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Движением неприсоединения для укрепления международной стабильности на благо стран и народов всего мирового сообщества", - резюмировал Вершинин.