Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения

"Россия считает абсолютно неприемлемыми попытки менять извне режимы в суверенных государствах, в том числе вследствие военного шантажа и незаконной блокады, как это происходит в отношении Кубы, вопреки многочисленным резолюциям ООН. Невозможно пройти и мимо палестинской проблемы. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе. Монополизация процесса урегулирования ни к чему не приведет. Сегодня как никогда требуется консолидация усилий международного сообщества для переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы", - заявил Вершинин, выступая на саммите.
"Исходим из необходимости создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Недопустимо игнорировать принцип деколонизации, процесс которой давно был бы завершен, если бы не изощренная трактовка той же группы западных стран принципов территориальной целостности и прав народов на самоопределение. Бывшие колониальные империи продолжают удерживать под контролем ряд заморских островов, в отношении независимых государств зачастую ведут себя как метрополии, заинтересованные в эксплуатации их природных и человеческих ресурсов. Россия отвергает такие подходы и строит свои отношения со странами Движения неприсоединения на основе их суверенитета, способности самим самостоятельно определять свое будущее. Это было утвердительно подтверждено на состоявшемся в Сочи саммите "Россия-Африка". Мы готовы к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Движением неприсоединения для укрепления международной стабильности на благо стран и народов всего мирового сообщества", - резюмировал Вершинин.