В Совфеде оценили предложения по новой системе пенсионных накоплений

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сенаторы в целом поддерживают озвученные в СМИ инициативы, касающиеся новой системы добровольных пенсионных накоплений, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Подготовка законопроекта о новой системе накопительной пенсии близка к тому, чтобы представить ее в ближайшее время на общественное обсуждение, сообщили журналистам источники, близкие к разработчикам документа. Предлагается подготовить гарантированный пенсионный план (ГПП). Новая система предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. В частности, пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ. Соответствующие льготы будут предусмотрены для работодателя.

"На сегодняшний день цельного документа, цельной конструкции нет", - сказал Рязанский.

"Судя по тому, что я вижу в СМИ, какие-то вещи можно одобрить", - добавил он.

По словам политика, сенаторы поддержали бы добровольный характер накопительной пенсионной системы. Положительным эффектом является вопрос защиты и сохранности пенсионных накоплений граждан, за которые отвечает государство. По мнению законодателя, можно было бы поддержать "вопросы индексации и наследования пенсионных накоплений".

Важным моментом Рязанский назвал мотивирование работодателей по участию в накопительной пенсионной системе. "Это позволит развивать корпоративные системы", - полагает он. Кроме того, возможность гражданина пользоваться своими накопленными средствами при необходимости, а также переводить их из фонда в фонд, можно оценить положительно.

Чтобы система успешно работала, по мнению Рязанского, необходимо, чтобы "доходы граждан позволяли им производить добровольные пенсионные накопления, а доходность частных пенсионных фондов должна быть выше, чем на банковских депозитах".