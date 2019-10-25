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РИА Новости

В Госдуме предложили давать преференции сельским абитуриентам медвузов

15:06 25.10.2019 (обновлено: 15:11 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил установить преференции при поступлении в медвузы для абитуриентов из сельской местности, чтобы стимулировать повышение качества здравоохранения на селе.
В пятницу в Казани проходит совещание, посвящённое обсуждению совершенствования первичной медицинской помощи в рамках проекта "Здоровье будущего" партии "Единая Россия".
"У нас сегодня приём по ЕГЭ. Все это понятно, справедливо. Но кто приедет в село, назовём его, Морозовка? Тот, кто в ней вырос. Может, нам продумать систему преференций сельским ребятам? Скажите мне, пожалуйста, коллеги. Разве мы не знаем, что хороший твёрдый хорошист, сельский парень, он лучший врач, чем отличник с центральной улицы областного центра?", - сказал Морозов.
"Ну сдал он ЕГЭ биологию, химию на 100 баллов. Это что, гарант хорошей врачебной работы? Нет. Мы же это знаем", - добавил парламентарий.
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Он отметил, что вопрос заключается в том, чтобы заинтересовать абитуриентов из сельской местности поступать в медвузы. В качестве примера он привёл Францию, где на первый курс принимают абсолютно всех, но тех, кто не справляется с учебой, отчисляют после первого семестра.
"Как-то надо продумать. Хороший врач - это не тот, кто хорошо сдал ЕГЭ. Бывает и этот. Но не так-то часто. Нам нужны люди, которые землей живут. Именно он построит там дом и женится и станет опорой бытия. Я даже когда-то шутил насчёт сельского факультета. Но какие-то преференции мы можем давать этим ребятам. Мне кажется, это очень важно", - заключил глава думского комитета.
По его мнению, соответствующие изменения можно было бы внести в закон "Об образовании".
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