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РИА Новости

Президент Туркмении выступил против искусственных барьеров в экономике

14:59 25.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе саммита Движения неприсоединения выступил против искусственных барьеров в сфере экономики.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках.
"Страны Движения неприсоединения должны выступать за продвижение законных прав стран-членов в сфере экономики, за экономический суверенитет, решительно выступать против дискриминации, искусственных барьеров. Одной из главных задач является эффективное противодействие международному терроризму", - сказал Бердымухамедов, выступая на саммите организации в Баку.
По его словам, Туркмения выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.
"Такая стратегия должна быть реализована повсеместно — на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов Движения, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма эта задача в вышей степени актуальна",- добавил президент Туркмении.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
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Гурбангулы БердымухамедовТуркменияДвижение неприсоединенияООНВ мире
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