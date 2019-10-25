Президент Туркмении выступил против искусственных барьеров в экономике

БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе саммита Движения неприсоединения выступил против искусственных барьеров в сфере экономики.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках.
"Страны Движения неприсоединения должны выступать за продвижение законных прав стран-членов в сфере экономики, за экономический суверенитет, решительно выступать против дискриминации, искусственных барьеров. Одной из главных задач является эффективное противодействие международному терроризму", - сказал Бердымухамедов, выступая на саммите организации в Баку.
По его словам, Туркмения выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.
"Такая стратегия должна быть реализована повсеместно — на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов Движения, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма эта задача в вышей степени актуальна",- добавил президент Туркмении.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.