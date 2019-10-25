Президент Туркмении выступил против искусственных барьеров в экономике

БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе саммита Движения неприсоединения выступил против искусственных барьеров в сфере экономики.

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках.

"Страны Движения неприсоединения должны выступать за продвижение законных прав стран-членов в сфере экономики, за экономический суверенитет, решительно выступать против дискриминации, искусственных барьеров. Одной из главных задач является эффективное противодействие международному терроризму", - сказал Бердымухамедов, выступая на саммите организации в Баку.

По его словам, Туркмения выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Такая стратегия должна быть реализована повсеместно — на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов Движения, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма эта задача в вышей степени актуальна",- добавил президент Туркмении.