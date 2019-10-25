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РИА Новости

В Кремле не знают о ходе полицейской проверки в отношении экс-мэра Грозного

14:47 25.10.2019 (обновлено: 15:07 25.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИ.о. мэра Грозного назначен Ислам Кадыров
И.о. мэра Грозного назначен Ислам Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о полицейской проверке в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова.

"Это не вопрос Кремля. Мы не располагаем информацией, я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о проверке полиции в отношении экс-мэра Грозного.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы (2012-2015 гг.). Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.
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