В Кремле не знают о ходе полицейской проверки в отношении экс-мэра Грозного

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о полицейской проверке в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова.
"Это не вопрос Кремля. Мы не располагаем информацией, я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о проверке полиции в отношении экс-мэра Грозного.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы (2012-2015 гг.). Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.