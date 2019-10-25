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РИА Новости
Культура

В США вышла в прокат обновленная версия "Однажды в... Голливуде"

16:28 25.10.2019
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В США выходит дополненная версия фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с четырьмя ранее неизданными сценами, сообщает koamnewsnow.com.

"Аудитория оказала огромную поддержку этому фильму. Поэтому мы с нетерпением ждем, чтобы зрители посмотрели "Однажды в... Голливуде" в том виде, в котором он должен был быть показан в кинотеатрах — с еще большим количеством кадров в стиле шестидесятых годов", — рассказал Адриан Смит, президент Sony по внутреннем продажам.

Первоначально "Однажды в... Голливуде" планировали выпустить длительностью более четырех часов, но так как это слишком много для проката, часть сцен пришлось вырезать, и хронометраж стал чуть меньше трех часов. Сейчас авторы добавили около десяти минут.
Мировая премьера девятого фильма Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях состоялась в конце мая (в России картина вышла 8 августа, — Прим.ред.).
На сегодняшний день "Однажды в... Голливуде" заработал в прокате 357 миллионов долларов.
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