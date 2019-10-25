В США вышла в прокат обновленная версия "Однажды в... Голливуде"

"Аудитория оказала огромную поддержку этому фильму. Поэтому мы с нетерпением ждем, чтобы зрители посмотрели "Однажды в... Голливуде" в том виде, в котором он должен был быть показан в кинотеатрах — с еще большим количеством кадров в стиле шестидесятых годов", — рассказал Адриан Смит, президент Sony по внутреннем продажам.