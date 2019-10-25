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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии

14:12 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Идея международного контроля на северо-востоке Сирии, если речь о НАТО, ничего хорошего не несет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается инициативы о создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности решением Совета безопасности ООН, то у нас пока нет даже понимания, о чем конкретно идет речь", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
"Потому что выдвинул эту инициативу впервые министр обороны Германии, но она тут же была критически воспринята другими частями немецкого правительства. Потом Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, стал делать странные заявления о том, что некоторые члены НАТО поддерживают эту идею, некоторые не очень поддерживают. Но если речь пошла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то, конечно, эта идея ничего хорошего в себе не таит, и не нужно от добра искать добра", - отметил министр.
Он добавил, что "есть российско-турецкие договоренности, поддержанные и Дамаском, и курдами, их надо выполнять".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Вчера, 15:39Война в Сирии
Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии
В четверг министры обороны стран НАТО обсудили в Брюсселе ситуацию на северо-востоке Сирии, в том числе идею министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каррнбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией. Ранее министр заявила, что международный контингент может быть направлен на север САР под эгидой ООН.
Союзники по НАТО не рассматривали какое-либо определенное предложение по миссии НАТО на севере Сирии на основе инициативы Германии, министры больше высказывались в пользу поиска политического решения, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФНАТОСирияООНЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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