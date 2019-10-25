Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии

"Что касается инициативы о создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности решением Совета безопасности ООН, то у нас пока нет даже понимания, о чем конкретно идет речь", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Потому что выдвинул эту инициативу впервые министр обороны Германии, но она тут же была критически воспринята другими частями немецкого правительства. Потом Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, стал делать странные заявления о том, что некоторые члены НАТО поддерживают эту идею, некоторые не очень поддерживают. Но если речь пошла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то, конечно, эта идея ничего хорошего в себе не таит, и не нужно от добра искать добра", - отметил министр.