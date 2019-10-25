В России в 2019 году иностранцы оформили 45 тысяч чеков tax free

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Иностранные туристы в 2019 году оформили 45 тысяч чеков tax free, а с начала запуска системы - 87 тысяч, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"У нас 87 тысяч чеков, в том числе в этом году - 45 тысяч. То есть мы прошлый год уже обогнали при том, что он был годом чемпионата мира по футболу", - сказал он. По словам Давыдова, 90% туристов, оформивших возврат НДС, приехали из Китая.

Общая стоимость товаров, по которым был возмещен налог, составила 3,2 миллиарда рублей, туристам вернули 450 миллионов рублей, пояснили в ФТС.