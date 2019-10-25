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РИА Новости
Туризм

В России в 2019 году иностранцы оформили 45 тысяч чеков tax free

15:01 25.10.2019 (обновлено: 15:07 25.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСотрудница таможенного контроля в зоне Tax Free аэропорта города Сочи
Сотрудница таможенного контроля в зоне Tax Free аэропорта города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Иностранные туристы в 2019 году оформили 45 тысяч чеков tax free, а с начала запуска системы - 87 тысяч, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"У нас 87 тысяч чеков, в том числе в этом году - 45 тысяч. То есть мы прошлый год уже обогнали при том, что он был годом чемпионата мира по футболу", - сказал он. По словам Давыдова, 90% туристов, оформивших возврат НДС, приехали из Китая.
Общая стоимость товаров, по которым был возмещен налог, составила 3,2 миллиарда рублей, туристам вернули 450 миллионов рублей, пояснили в ФТС.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов.
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