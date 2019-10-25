Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе

"Мы не знаем страну, в которой мы живем. Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу... Одна из серьезнейших тем – заново вступить в контакт с комитетом по образованию, посадить министерства образования и культуры РФ и посмотреть всю программу. Я бы поставил вопрос чуть шире, так как мы не знаем литературу наших соседей по бывшему Советскому Союзу", - сказал Швыдкой на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.