Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерству культуры и министерству образования следует пересмотреть школьную программу по литературе, включив в список национальных авторов, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы не знаем страну, в которой мы живем. Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу... Одна из серьезнейших тем – заново вступить в контакт с комитетом по образованию, посадить министерства образования и культуры РФ и посмотреть всю программу. Я бы поставил вопрос чуть шире, так как мы не знаем литературу наших соседей по бывшему Советскому Союзу", - сказал Швыдкой на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Он отметил, что сегодняшние школьники готовятся к ЕГЭ по краткому содержанию. "ЕГЭ дало свои результаты в плане лифтовых, социальных вещей, дало, безусловно. Но оно упростило все бесконечно. Поэтому сегодня, конечно, необходимо вернуть сочинение в школьные программы. Это все касается чтения – сочинение и изложения. Сегодня это вопрос наиважнейший", - добавил он.