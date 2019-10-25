Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T13:55Z
https://ria.ru/20191025/1560218307.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150676/68/1506766862_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_5d7f8765bbab65461fb670b51dbda142.jpg
РИА Новости
Культура

Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе

13:42 25.10.2019 (обновлено: 13:55 25.10.2019)
505
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерству культуры и министерству образования следует пересмотреть школьную программу по литературе, включив в список национальных авторов, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы не знаем страну, в которой мы живем. Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу... Одна из серьезнейших тем – заново вступить в контакт с комитетом по образованию, посадить министерства образования и культуры РФ и посмотреть всю программу. Я бы поставил вопрос чуть шире, так как мы не знаем литературу наших соседей по бывшему Советскому Союзу", - сказал Швыдкой на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Он отметил, что сегодняшние школьники готовятся к ЕГЭ по краткому содержанию. "ЕГЭ дало свои результаты в плане лифтовых, социальных вещей, дало, безусловно. Но оно упростило все бесконечно. Поэтому сегодня, конечно, необходимо вернуть сочинение в школьные программы. Это все касается чтения – сочинение и изложения. Сегодня это вопрос наиважнейший", - добавил он.
Президент федерации шашек и шахмат Республики Крым Илья Дерябин
9 октября, 09:00Социальный навигатор
Илья Дерябин рассказал о новом обязательном предмете в школьной программе
9110010
Обсудить 2
КультураСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Михаил ШвыдкойРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала развивать инклюзивное образование
РИА
Новости
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Минпросвещения заявило о дефиците кадров для инклюзивного образования
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил обновить критерии отбора вузов, получающих господдержку
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя
Лента
новостей
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
Песни из мультфильмов заменят звонки в московских школах в День анимации
Смотритель в музее
Эксперты рассказали, кто хочет работать в российских музеях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Желающих получить образование в России становится больше, заявил Медведев
Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ
Госдума поддержала проект о горячем питании для учеников младших классов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему стал учить сингальский язык
Школьник за ноутбуком
Более 240 тысяч школьников участвуют в онлайн-тестировании на знание ПДД
Минск
Германова: "Культурный норматив" может пополниться и белорусским контентом
Элеонора Митрофанова
Россотрудничество надеется, что РФ увеличит квоты для студентов из Африки
Кадр из клипа Лиуса Фонси на песню Despacito
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела новое патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
Лента новостейМолния