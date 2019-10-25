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РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

13:32 25.10.2019 (обновлено: 16:55 25.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться", — следует из сообщения регулятора.
ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что было минимальным уровнем с апреля 2014 года.
При этом на сентябрьском заседании Банк России дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний.
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Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В пользу снижения они перечисляли такие факторы, как замедление инфляции, слабый экономический рост, а также заявление, сделанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в прошлую пятницу о том, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Пока не снизят до 2.5 % для коммерческих банков, а эти банки не установят 4% бума кредитования и подъёма экономики ждать не следует. Но такой расклад нам только сниться в отличие от западных экономик.
25 октября, 13:49
Vlad Unfamiliar
19000232
Правильно сделали. Слушать надо экономику, а не ничего не смыслящих в экономике экономистов. Экономика живой организм, ставка должна соответствовать ее состоянию и потребностям, а не бессмысленным рассуждениям всяких «экспертов».
25 октября, 13:48
aamk1925
31210110
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