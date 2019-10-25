Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться", — следует из сообщения регулятора.

ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что было минимальным уровнем с апреля 2014 года.

При этом на сентябрьском заседании Банк России дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В пользу снижения они перечисляли такие факторы, как замедление инфляции, слабый экономический рост, а также заявление , сделанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в прошлую пятницу о том, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.