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РИА Новости

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

12:27 18.10.2019 (обновлено: 14:26 18.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она заявила, что ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос.

"Поэтому мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, мы можем действовать более решительно", — сказала Набиуллина.

В сентябре Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до семи процентов годовых.
Тогда в пресс-релизе регулятора уточнялось, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний совета директоров.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Все-таки когнитивный диссонанс вызывают действия ЦБ, финансовых и прочих экономических властей. С одной стороны они говорят, что все устойчиво, что, вроде бы, в общем подтверждается пятилетием горячей экономической войны «цивилизаторов-колонизаторов» против России. С другой стороны, все чего-то копят, копят. У людей доходы падают, падают. В Вашингтоне чего-то вякнут, тут сразу же начинают дергаться. Нет последовательности в словах и делах, выглядет так, как будто занимаются не обеспечением нормальной жизни людей, их доходов, а следят, что там скажут американские партайгеноссе, и как-то стараются покривее среагировать на это.
18 октября, 12:59
aamk1925
620005
Набиуллина нормальная тетка, она мне переплату за Осаго вернула
18 октября, 13:42
ttarasov.kadastr
312006
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