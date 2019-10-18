Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она заявила, что ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос.
"Поэтому мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, мы можем действовать более решительно", — сказала Набиуллина.
В сентябре Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до семи процентов годовых.
Тогда в пресс-релизе регулятора уточнялось, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний совета директоров.