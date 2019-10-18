Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

. Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервьюглава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она заявила, что ЦБ получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос.