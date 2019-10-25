Шойгу подарил министру обороны Белоруссии документы по операции "Багратион"

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу подарил своему белорусскому коллеге Андрею Равкову альбом с рассекреченными документами по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" в 1944 году.

"Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы", - сказал Шойгу, вручая альбом министру обороны Белоруссии на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.

В альбоме представлены документы из фондов Центрального архива российского военного ведомства, рассекреченные к 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Здесь содержатся директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет, представлены ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительных наступательных операций Красной Армии "Багратион".

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба Третьего Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

Представленные в альбоме документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.