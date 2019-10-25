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РИА Новости
Союзное государство

Шойгу подарил министру обороны Белоруссии документы по операции "Багратион"

13:30 25.10.2019 (обновлено: 13:50 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу подарил своему белорусскому коллеге Андрею Равкову альбом с рассекреченными документами по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" в 1944 году.
"Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы", - сказал Шойгу, вручая альбом министру обороны Белоруссии на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.
В альбоме представлены документы из фондов Центрального архива российского военного ведомства, рассекреченные к 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Здесь содержатся директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет, представлены ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительных наступательных операций Красной Армии "Багратион".
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В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба Третьего Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.
Представленные в альбоме документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.
Ранее Минобороны России сообщило, что все рассекреченные материалы по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" размещены на официальном сайте военного ведомства.
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Союзное государствоМинистерство обороны РоссииАндрей РавковМинистерство обороны БелоруссииСергей ШойгуБелоруссияРоссияБезопасность
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