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РИА Новости

Прокуратура Петербурга начала проверку после видео с падением ребенка в люк

13:07 25.10.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакЗдание прокуратуры Санкт-Петербурга
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку после появления видеозаписи с падающим в люк ребенком, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В четверг в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что женщина везёт коляску по асфальту, а малыш идёт рядом по газону. В какой-то момент ребёнок наступает на люк и проваливается. Женщина успевает сорвать крышку с колодца, хватает ребёнка и с помощью случайных прохожих вытаскивает наружу. Сначала сообщалось, что видео было снято в Набережных Челнах (Татарстане), однако позже пользователи соцсетей выяснили, что инцидент произошел в Санкт-Петербурге на улице Космонавтов рядом со зданием Петроэлектросбыта.
"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с информацией в СМИ о падении несовершеннолетнего ребенка в люк у дома 42 на проспекте Космонавтов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям специалистам, ответственным за эксплуатацию люка. "По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.
Это уже второй подобный случай на этой неделе, когда резонансное видео появлялось сначала в соцсетях Татарстана, однако позже становилось понятно, что речь идет о Санкт-Петербурге. Ранее появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как в темное время суток мама едет на велосипеде, а за ней привязанный веревкой ребенок с самокатом. В какой-то момент мальчик спотыкается, и женщина разворачивает велосипед, чтобы уехать с проезжей части, волоча ребенка позади.
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Это видео было опубликовано в социальной сети, пользователи стали возмущаться поведением матери, а потом обратили внимание на то, что у рядом стоящих автомобилей номера с кодом Петербурга. Позже в комментариях появился и адрес двора, где возможно, было снято видео – проспект Металлистов. По данному инциденту полиция Петербурга организовала проверку.
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