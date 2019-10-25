Прокуратура Петербурга начала проверку после видео с падением ребенка в люк

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку после появления видеозаписи с падающим в люк ребенком, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В четверг в социальных сетях появилась видеозапись , на которой видно, что женщина везёт коляску по асфальту, а малыш идёт рядом по газону. В какой-то момент ребёнок наступает на люк и проваливается. Женщина успевает сорвать крышку с колодца, хватает ребёнка и с помощью случайных прохожих вытаскивает наружу. Сначала сообщалось, что видео было снято в Набережных Челнах (Татарстане), однако позже пользователи соцсетей выяснили, что инцидент произошел в Санкт-Петербурге на улице Космонавтов рядом со зданием Петроэлектросбыта.

"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с информацией в СМИ о падении несовершеннолетнего ребенка в люк у дома 42 на проспекте Космонавтов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям специалистам, ответственным за эксплуатацию люка. "По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

Это уже второй подобный случай на этой неделе, когда резонансное видео появлялось сначала в соцсетях Татарстана, однако позже становилось понятно, что речь идет о Санкт-Петербурге. Ранее появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как в темное время суток мама едет на велосипеде, а за ней привязанный веревкой ребенок с самокатом. В какой-то момент мальчик спотыкается, и женщина разворачивает велосипед, чтобы уехать с проезжей части, волоча ребенка позади.