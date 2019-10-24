В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

На записи видно, как на улице женщина везет детскую коляску, рядом с ней идет маленький ребенок. Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь. После этого женщина бросается ему на помощь, к колодцу подбегают очевидцы, и им удается вытащить мальчика.