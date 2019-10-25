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РИА Новости
Союзное государство

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

12:50 25.10.2019
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© РИА Новости / Жанна МанукянСергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", - сказал Шойгу в пятницу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Обстановка на Западном стратегическом направлении, по оценке министра, "остается напряженной". "НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развёрнутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создаётся в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - заметил Шойгу.
"В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - добавил министр.
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По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
Говоря о развитии региональной группировки войск России и Белоруссии, он отметил, в частности, успешно проведённые в сентябре учения "Щит Союза-2019", которые носили "исключительно оборонительный характер". В них было задействовано около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.
"В октябре проведён ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019", специальное учение "Эшелон-2019" с силами и средствами МТО, а также учение с подразделениями разведки "Поиск-2019", - напомнил Шойгу.
Он полагает, что сегодня приоритетами России и Белоруссии "должны стать сотрудничество в развитии вооружённых сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры". "Сегодня мы подведём итоги взаимодействия и определим основные направления дальнейшей работы", - сказал министр.
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Союзное государствоМинистерство обороны РФНАТООДКБСергей ШойгуБелоруссияРоссияВ мире
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