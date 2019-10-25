Путин направил приветствие участникам встречи Движения неприсоединения

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения и отметил, что Россия поддерживает его усилия, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства.
"Ваша встреча проходит в непростой международной обстановке. В ряде регионов мира наблюдается эскалация вооружённых конфликтов, а также межэтнических и межконфессиональных противоречий. Всё это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что по-прежнему остаются актуальными положения, сформулированные на первой азиатско-африканской конференции в Бандунге, ключевые из которых – приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.
"Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учёте законных интересов партнёров", - добавляется в телеграмме.
Глава государства уверен, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. В Движение входит единственное европейское государство – Белоруссия, притом, что эта страна является членом ОДКБ.