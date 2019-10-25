Выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Европе и Азии, заявил Шойгу

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

Штаты вышли из ДРСМД – ключевого международного документа, одного из символов разрядки 80-х – в минувшем августе под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Москве не оставалось ничего иного, как последовать за Вашингтоном, таким образом, договор, оставшись без стран-подписантов, прекратил действовать.

"Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе совместной коллегии с белорусскими военными.

По его словам, применение "односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права" становится нормой международных отношений.

В контексте краха ДРСМД американские военачальники не раз отмечали, что Штаты могут разместить запрещенные доныне ракеты в первую очередь не в Европе, а в Азии, близ Китая, который они рассматривают как главного геополитического конкурента США.

Президент России Владимир Путин в этой связи отмечал, что Россия будет размещать такие ракеты только в ответ на аналогичные действия США.