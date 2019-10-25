Выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Европе и Азии, заявил Шойгу

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
Штаты вышли из ДРСМД – ключевого международного документа, одного из символов разрядки 80-х – в минувшем августе под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Москве не оставалось ничего иного, как последовать за Вашингтоном, таким образом, договор, оставшись без стран-подписантов, прекратил действовать.
"Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе совместной коллегии с белорусскими военными.
По его словам, применение "односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права" становится нормой международных отношений.
21 октября, 06:34РИА НовостиШойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД
В контексте краха ДРСМД американские военачальники не раз отмечали, что Штаты могут разместить запрещенные доныне ракеты в первую очередь не в Европе, а в Азии, близ Китая, который они рассматривают как главного геополитического конкурента США.
Президент России Владимир Путин в этой связи отмечал, что Россия будет размещать такие ракеты только в ответ на аналогичные действия США.
В сентябре стало известно, что российский президент направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако, по признанию самого Путина, ответ на свое обращение он так и не получил.
21 октября, 09:26Сказано в эфире"На этом Вашингтон не остановится". Военный политолог о выходе США из ДРСМДМинистр обороны РФ Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода Вашингтона из ДРСМД. Действия США не зависят от того, кто возглавляет руководство этой страны, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.