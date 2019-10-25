На Украине проходят акции против применения "формулы Штайнмайера"

В частности, во Львове и Днепре (бывший Днепропетровск) возле областных администраций активисты держат в руках государственные флаги и плакаты. Они требуют, чтобы председатели областных администраций передали их требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Акции проходят в Киеве, Николаеве, Харькове, также их проведение анонсировали и в других больших городах Украины.

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.