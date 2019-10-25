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РИА Новости

На Украине проходят акции против применения "формулы Штайнмайера"

12:19 25.10.2019 (обновлено: 12:53 25.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов во Львове, выступающие против примирения в Донбассе. 25 октября 2019
Участники марша националистов во Львове, выступающие против примирения в Донбассе. 25 октября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники марша националистов во Львове, выступающие против примирения в Донбассе. 25 октября 2019
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Акции "Нет капитуляции" против применения "формулы Штайнмайера" по Донбассу проходят возле зданий областных государственных администраций в ряде городов Украины, трансляцию вел телеканал "Прямой".
В частности, во Львове и Днепре (бывший Днепропетровск) возле областных администраций активисты держат в руках государственные флаги и плакаты. Они требуют, чтобы председатели областных администраций передали их требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Акции проходят в Киеве, Николаеве, Харькове, также их проведение анонсировали и в других больших городах Украины.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Жители ДНР
18 октября, 22:19Радио Sputnik
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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