Россия ждет расследования нападения на корреспондента РИА Новости в Париже

"В ближайшее время будет назначена дата передачи материалов следственному судье, который должен принять решение о возбуждении уголовного дела. Исходим из того, что обеспечение безопасности журналистов, находящихся при исполнении своих обязанностей, вытекает из международных обязательств Франции как в Совете Европы, так и в ООН. По-прежнему ожидаем, что французские судебные органы проведут справедливое расследование инцидента с Викторией Ивановой, и виновные будут наказаны", - сказал Парамонов.

Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить, нанося удары по голове и по руке. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.