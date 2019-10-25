Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T12:18Z
https://ria.ru/20191025/1560209830.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/45/1557354500_0:0:3036:1709_1036x0_80_0_0_029ea9db062c59cc4224e6a00cef8e15.jpg
РИА Новости

Россия ждет расследования нападения на корреспондента РИА Новости в Париже

12:15 25.10.2019 (обновлено: 12:18 25.10.2019)
249
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва по-прежнему ждет справедливого расследования инцидента с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"В ближайшее время будет назначена дата передачи материалов следственному судье, который должен принять решение о возбуждении уголовного дела. Исходим из того, что обеспечение безопасности журналистов, находящихся при исполнении своих обязанностей, вытекает из международных обязательств Франции как в Совете Европы, так и в ООН. По-прежнему ожидаем, что французские судебные органы проведут справедливое расследование инцидента с Викторией Ивановой, и виновные будут наказаны", - сказал Парамонов.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
11:25Медиавойны
В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить, нанося удары по голове и по руке. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
500060
Обсудить 0
Алексей ПарамоновМИД РФООНПарижВ мире
Рекомендуем
Участники марша националистов во Львове, выступающие против примирения в Донбассе. 25 октября 2019
На Украине проходят акции против применения "формулы Штайнмайера"
РИА
Новости
Уголь
Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля на Украину
Морской порт в Батуми
Два военных корабля НАТО вошли в порт Батуми
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД объяснили, что помешало Риму ветировать антироссийские санкции в ЕС
Лента
новостей
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
ЦИК Украины заявил, что не видит возможности провести выборы в Донбассе
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Адвокат Берга считает, что Норвегия должна выплатить ему компенсацию
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Посетивший слушания правозащитник уверен, что Ассанжа пытают
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты в рамках ПМЭФ-2019
Яровая призвала запретить работу "черных коллекторов" с долгами граждан
Усталая девушка в офисе
Врач рассказала, как сохранить здоровье при сидячей работе
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Источник: в Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на церемонии открытия выставки старинных карт в Музее приграничья
Лавров заявил, что граница России и Норвегии является самой мирной в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния