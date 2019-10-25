Алексей Парамонов: следствие по крушению MH17 загнало себя в ловушку

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в интервью РИА Новости рассказал, почему западные партнеры стараются вывести Киев из-под подозрений в причастности к крушению рейса MH17 на востоке Украины и из-за чего следствие загнало себя в ловушку. Он сообщил, в какой области наметилась тенденция к восстановлению прежнего диалога России и Франции и как страны сотрудничают в ЦАР. Дипломат также объяснил, почему Италия не может ветировать антироссийские санкции, несмотря на многократные обещания.

— Власти Италии неоднократно высказывались за отмену санкций против России и за диалог с Москвой, обещали наложить на них вето при голосовании в ЕС. Что, на ваш взгляд, помешало Риму это сделать?

— На Апеннинах серьезно ощущают негативный эффект санкций. Итальянцы открыто признают, что из-за санкций они с каждым годом все больше теряют некогда очень значительные позиции на российском рынке. Во многом это является следствием снижения товарооборота в номинальном выражении более чем в два раза с 2014 года. Хотя его объем остается значительным — 26,9 миллиарда долларов США по итогам 2018 года.

Как бы ни старалось итальянское руководство, минимизировать ущерб для наработанного десятилетиями потенциала сотрудничества непросто. Значительные группы экономически активного населения Италии чувствуют дискомфорт от навязанных ограничений на взаимодействие с российскими партнерами. Эти настроения нашли свое отражение в принятии рядом региональных парламентов резолюций, призывающих центральное правительство изменить позицию по вопросу санкционного давления на Россию.

В то же время мы понимаем, что возможности Рима воздействовать на партнеров по Евросоюзу ограничены, особенно с учетом непростой ситуации в экономике Италии, внутри ЕС, растущих разногласиях в отношении путей решения финансово-экономических и миграционных проблем. Сама по себе постановка вопроса в ЕС о снятии санкций и противодействие автоматизму в их продлении требует немалой решительности. Такой же позиции придерживаются и около 500 представленных в России итальянских компаний, а также их объединения "Конфиндустрия Россия" и Итало-российская торговая палата, которые нацелены расширять, а никак не сворачивать свою работу на российском рынке. Это говорит о стремлении руководства Италии действовать, исходя из интересов своего народа, а не диктуемых извне лживых и субъективных антироссийских установок.

— Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся политические условия. Есть ли условия для проведения встречи и когда ее можно ожидать?

— Помощники президентов находятся в постоянном контакте по вопросам организации встречи на высшем уровне. Однако о проведении саммита можно будет условиться только после того, как будет подготовлен проект его итогового решения. А это, в свою очередь, зависит от хода выполнения Киевом договоренностей, достигнутых ранее лидерами квартета на саммитах в 2015-2016 годов в Париже и Берлине.

— Как бы вы охарактеризовали диалог России и Франции? Ожидаются ли в ближайшее время контакты между представителями французских и российских властей?

— Тон российско-французскому диалогу задают президенты наших стран. 27 мая 2017 года – практически сразу после избрания Эммануэля Макрона на высший государственный пост во Франции – Владимир Путин посетил Францию. По итогам этих переговоров были запущены важные инициативы, включая российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог".

С тех пор состоялись визиты президента Франции в Россию в мае и июле 2018 года. 11 ноября 2018 года Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

19 августа сего года в летней резиденции Макрона "Форт Брегансон" лидеры двух стран обсудили важные вопросы международной повестки дня.

30 сентября в Париже Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Теперь ждем приезда главы французского государства в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон регулярно общаются по телефону – за 2018 и 2019 годы таких разговоров было около 20.

24 июня по приглашению премьер-министра Эдуара Филиппа Францию посетил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Надеемся, что двусторонние контакты на уровне глав правительств будут продолжены. Рассчитываем на возобновление работы российско-французской межправительственной комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств.

Все эти годы активно работает российско-французский Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра. Следующее заседание в данном формате намечено на 10 декабря. Наметилась тенденция к восстановлению прежнего уровня диалога с Францией по внешнеполитическим вопросам. 9 сентября в Москве после долгого перерыва состоялась очередное, 12-е заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Сфера культуры – традиционно топовый сегмент российско-французского сотрудничества. Наши страны продолжают регулярно обмениваться крупными выставками, гастролями театральных и творческих коллективов, кинофестивалями. В следующем году Франция станет площадкой для проведения крупного фестиваля "Русские сезоны". Акция затронет практически все французские регионы (64 города), в которых состоятся более 270 мероприятий – экспозиции, театральные и балетные постановки, кинопроекты.

В то же время российско-французское взаимодействие сегодня нельзя рассматривать вне общего текущего контекста отношений России с Западом. Французы безосновательно обвиняют нас в стремлении "дестабилизировать" западные демократии путем вмешательства в выборы и манипуляций общественным мнением при помощи СМИ. В то же время воинский контингент Франции находится в Эстонии в рамках "усиленного передового присутствия" НАТО в Восточной Европе для сдерживания "агрессивной России".

— Как сейчас обстоят дела с доступом российских журналистов в Елисейский дворец и на другие мероприятия? Есть ли новости из Парижа о расследовании избиения корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой?

— Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают ощущать особое, во многом дискриминационное отношение к себе со стороны властей страны. Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации журналистам RT, видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, и Sputnik на свои мероприятия.

Более того, редакция Sputnik отключена от информационных рассылок со стороны органов госвласти, что, безусловно, осложняет выполнение ее сотрудниками своих профессиональных обязанностей. Ограничивает доступ к важным источникам информации, тем самым подрывая их конкурентоспособность и ставя в заведомо невыгодное положение по отношению к журналистам других изданий.

Ущемляя права российских журналистов, больше года МИД Франции игнорировал запросы на получение пресс-карт со стороны Sputnik и Ruptly, несмотря на соблюдение всех формальностей. В дополнение к этому в последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости.

Приходится с сожалением констатировать, что в ходе протестных акций "желтых жилетов" зафиксированы случаи, когда французские правоохранители совершали противоправные действия не только в отношении протестующих, но и журналистов, исполняющих свой профессиональный долг.

В частности, 1 мая 2019 года в Париже полицейскими была избита корреспондент РИА Новости Виктория Иванова. Причем стражей порядка не остановила ни надпись "Пресса" на каске девушки, ни ее юный возраст. 2 мая Виктория Иванова подала заявление в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции о совершенных в отношении нее сотрудниками французской полиции противоправных действиях. В ближайшее время будет назначена дата передачи материалов следственному судье, который должен принять решение о возбуждении уголовного дела.

Исходим из того, что обеспечение безопасности журналистов, находящихся при исполнении своих обязанностей, вытекает из международных обязательств Франции как в Совете Европы, так и в ООН. По-прежнему ожидаем, что французские судебные органы проведут справедливое расследование инцидента с Викторией Ивановой и виновные будут наказаны.

— Посол Франции Сильви Берман заявляла, что Москва должна координировать свои действия в ЦАР с Парижем и ООН. Как сейчас Россия и Франция взаимодействуют в этой африканской стране?

— Не совсем корректна постановка вопроса. Москва не имеет каких-либо обязательств перед Францией по ЦАР. Мы сотрудничаем со многими государствами, в том числе с Францией, в целях обеспечения мира и стабильности в этой африканской стране.

Исходим из того, что основная задача международного сообщества на сегодня – всесторонняя поддержка реализации Политического соглашения о мире и примирении в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), подписанного в Банги 6 февраля между правительством этой страны и основными вооруженными группировками. Убеждены, что ключевую роль в этом должна играть Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), продолжающая оставаться весомым фактором обеспечения безопасности на территории страны.

Российская Федерация намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом и международными партнерами Банги, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности.

В соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР плотно взаимодействуем с военно-тренировочной миссией ЕС в этой стране в части, касающейся подготовки центральноафриканских силовиков. На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость.

Между французским и российским посольствами в Банги налажен конструктивный диалог. Вместе с тем для нас не секрет, что партнеры испытывают некоторую ревность к сближению России с ЦАР. Могу предположить, что питательной средой для подозрений служат спорадические и анонимные информационные вбросы в СМИ (как в международные, так и в местные, центральноафриканские), дискредитирующие российское присутствие в этой стране.

— Помогает ли Франция с расследованием убийства российских журналистов в ЦАР? Есть ли какие-то результаты?

— Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование убийства российских журналистов в ЦАР летом 2018 года. На рассмотрении компетентных органов Центрально-Африканской Республики находится ряд запросов по данному делу. Франция к расследованию не привлекалась.

— Получала ли российская сторона от Нидерландов новые предложения по расследованию катастрофы малайзийского Boеing после заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, выразившего сомнения в выводах Гааги в том, что ответственность за крушение лежит на России? Известно ли уже, когда состоится следующий трехсторонний контакт (Россия-Нидерланды-Австралия)?

— Российская сторона неоднократно выражала свое несогласие с тем, как велось уже завершенное техническое расследование причин авиакатастрофы, а также как ведется сейчас международное уголовное расследование.

Всем известно, что Россия, будучи полностью приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166, по запросу нидерландской стороны передала колоссальный объем информации, имеющей важное значение для установления истинных причин случившегося. Это и рассекреченные данные о российской военной технике, и результаты сложного эксперимента, проведенного концерном "Алмаз-Антей", и первичные радиолокационные данные, и документация, доказывающая украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boеing. Однако все эти сведения упорно игнорируются. В свой адрес мы постоянно слышим упреки в недостаточно полном сотрудничестве со следствием и, что еще серьезнее, обвинения, совершенно необоснованные, в причастности российской стороны к данной трагедии.

В то же время очевидный вопрос о вине Украины за незакрытие воздушного пространства до последнего времени упорно обходился стороной. Возникает настойчивое ощущение, что Киев по политическим мотивам оберегают и всячески стараются вывести из-под каких-либо подозрений. Подобный подход вызывает у нас немало вопросов. И не только у нас.

Следствие должно быть объективным, непредвзятым, рассматривать различные версии и варианты случившегося, оценивать весь комплекс возможных причин крушения рейса МН17, а не выбирать одну, наиболее подходящую с учетом политической конъюнктуры версию и потом подгонять под нее факты.

ССГ топчется на месте уже пятый год. Результаты работы Группы, прямо скажем, не впечатляют. Выдвинуты нелепые обвинения о причастности России к этому происшествию, названы имена четверых обвиняемых. Доказательств никаких. Сплошные ссылки на сомнительные источники информации, такие как домыслы группы блогеров "Беллингкэт", а также явно подтасованные украинскими спецслужбами сведения.

В этой связи обращенные к следствию предостережения премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада – воздержаться от поспешных выводов и голословных обвинений – кажутся вполне обоснованными.

Однако пока, к сожалению, подходы ССГ заметных изменений не претерпели, и вряд ли их следует ожидать. Своими поспешными выводами и неготовностью прислушиваться к здравому смыслу следствие загнало себя в ловушку, из которой ему выбраться, не потеряв лицо, будет очень нелегко. Уповать на непредвзятость этих расследований не приходится.

Несмотря на тяжелую ситуацию с установлением причин крушения МН17 и виновных в нем – одни обвинения и никакого реального взаимодействия, мы остаемся открыты для диалога, который хоть чем-то может помочь сдвинуть процесс поиска истины с мертвой точки.