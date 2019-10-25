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РИА Новости

Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля на Украину

12:12 25.10.2019
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© Fotolia / IvanУголь
Уголь
© Fotolia / Ivan
АЛМА-АТА, 25 окт – РИА Новости. Россия увеличила размер квоты на транзит казахстанского угля в направлении Украины до 140 тысяч тонн в месяц, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.
С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэкономразвития. Транзит казахстанского угля осуществляется по квотам РФ. Ранее в октябре Россия увеличила квоту до 120 тысяч тонн угля в месяц, однако Казахстан называл этот объем недостаточным.
"Сегодня в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц", - говорится в сообщении министерства.
Ранее в пятницу министерство торговли и интеграции Казахстана заявляло, что применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более 11 миллионов долларов.
По данным министерства, из-за квотирования российской стороной поставок казахстанского угля на Украину, Казахстан только в июле-сентябре недопоставил украинским партнерам порядка 340 тысяч тонн угля.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
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