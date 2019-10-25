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РИА Новости

Источник: в Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина США

11:35 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Гражданин США Алет Тэрада, находящийся в розыске на родине за сбыт наркотиков, задержан в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Гражданин США задержан в аэропорту Пулково в четверг", - сказал собеседник агентства.
Бишкек
1 октября, 11:12РИА Новости
В Киргизии бывшего главу спецслужб объявили в международный розыск
Причина задержания пока неизвестна.
Как сообщают петербургские СМИ, Алет Тэрада является бывшим супругом россиянки Миры Тэрады, до 2017 года носившей имя Оксана Вовк. Женщина была задержана в декабре 2018 года в Финляндии по ордеру Интерпола по обращению властей США.
Тогда россиянка заявила, что власти США несправедливо обвиняют ее в распространении наркотиков и финансовых махинациях. Летом текущего года Мира Тэрада была экстрадирована из Финляндии в США.
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ИнтерполПулково (аэропорт)ФинляндияСШАСанкт-ПетербургВ мире
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