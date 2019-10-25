Источник: в Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Гражданин США Алет Тэрада, находящийся в розыске на родине за сбыт наркотиков, задержан в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Гражданин США задержан в аэропорту Пулково в четверг", - сказал собеседник агентства.

Причина задержания пока неизвестна.

Как сообщают петербургские СМИ, Алет Тэрада является бывшим супругом россиянки Миры Тэрады, до 2017 года носившей имя Оксана Вовк. Женщина была задержана в декабре 2018 года в Финляндии по ордеру Интерпола по обращению властей США.