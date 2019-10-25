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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В МИД заявили о намерении продолжить сопровождение урегулирования в ЦАР

11:24 25.10.2019 (обновлено: 12:04 25.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российская Федерация намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом и международными партнерами Банги, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - сказал Парамонов.
Дипломат сообщил, что в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР РФ плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией ЕС в этой стране в части, касающейся подготовки центральноафриканских силовиков.
"На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость", - заметил он.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
10:22РИА Новости
ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАлексей ПарамоновСовет Безопасности ООНЕвросоюзБангиЦАРООНРоссияВ мире
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