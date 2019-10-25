В МИД заявили о намерении продолжить сопровождение урегулирования в ЦАР

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российская Федерация намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом и международными партнерами Банги, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - сказал Парамонов.
Дипломат сообщил, что в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР РФ плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией ЕС в этой стране в части, касающейся подготовки центральноафриканских силовиков.
"На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость", - заметил он.