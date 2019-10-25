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РИА Новости

Генсек НАТО призвал союзников наращивать военные расходы

11:10 25.10.2019 (обновлено: 11:25 25.10.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы альянс был "готовым к будущему".
Открывая второй день переговоров министров обороны стран НАТО, Столтенберг сообщил, что в пятницу будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны, "обеспечения того, чтобы альянс оставался готовым к будущему".
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"Для этого нам нужно продолжать инвестировать в оборону. Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия", - заявил он.
"Мы также обсудим шаги, которые мы предпринимаем для повышения боеготовности войск, в том числе инициативу готовности. Оценим и другие пути укрепления нашего сдерживания и обороны, в том числе путем улучшения киберзащиты и укрепления морской стратегии", - сообщил он на открытой части заседания.
На саммите в июле прошлого года НАТО утвердила инициативу повышения готовности сил, получившую название "4 по 30", которая предусматривает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней.
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Ранее страны альянса также обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников за недостаточные, по его мнению, темпы увеличения расходов, в том числе, недостаточный вклад Германии.
В июне Столтенберг заявлял, что в этом году восемь стран НАТО достигнут показателя не менее 2% ВВП на оборону. Но большинство союзников планируют достичь этого показателя к 2024 году.
Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с перспективой новой гонки вооружений из-за последовательного роста расходов на оборону стран НАТО. Министерство отметило, что "в совокупности в 2019 году (расходы) превысят 1 триллион долларов США, что составляет более половины общемировых затрат на эти цели и более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет России".
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Дональд ТрампНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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