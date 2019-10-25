Генсек НАТО призвал союзников наращивать военные расходы

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы альянс был "готовым к будущему".
Открывая второй день переговоров министров обороны стран НАТО, Столтенберг сообщил, что в пятницу будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны, "обеспечения того, чтобы альянс оставался готовым к будущему".
Вчера, 17:32Сказано в эфире"То ли трагедия, то ли комедия". Эксперт об отношениях Турции с НАТОГлава Пентагона Марк Эспер заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада. В эфире радио Sputnik политолог, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов высказал мнение, что отношения Анкары с союзниками по НАТО зашли в тупик.
"Для этого нам нужно продолжать инвестировать в оборону. Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия", - заявил он.
"Мы также обсудим шаги, которые мы предпринимаем для повышения боеготовности войск, в том числе инициативу готовности. Оценим и другие пути укрепления нашего сдерживания и обороны, в том числе путем улучшения киберзащиты и укрепления морской стратегии", - сообщил он на открытой части заседания.
На саммите в июле прошлого года НАТО утвердила инициативу повышения готовности сил, получившую название "4 по 30", которая предусматривает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней.
Ранее страны альянса также обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников за недостаточные, по его мнению, темпы увеличения расходов, в том числе, недостаточный вклад Германии.
В июне Столтенберг заявлял, что в этом году восемь стран НАТО достигнут показателя не менее 2% ВВП на оборону. Но большинство союзников планируют достичь этого показателя к 2024 году.
Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с перспективой новой гонки вооружений из-за последовательного роста расходов на оборону стран НАТО. Министерство отметило, что "в совокупности в 2019 году (расходы) превысят 1 триллион долларов США, что составляет более половины общемировых затрат на эти цели и более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет России".