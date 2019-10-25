Пушилин обвинил Зеленского в невыполнении минских договоренностей

"Зеленский сейчас повторяет (экс-президента Петра) Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает – это добьется мира. Прошло уже больше, чем полгода, но приказа о прекращении огня нет. Ни один пункт, даже самые основные по разведению и прекращению огня, со стороны Украины не выполнен. Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях", - сказал Пушилин.