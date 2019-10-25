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РИА Новости

Пушилин обвинил Зеленского в невыполнении минских договоренностей

10:25 25.10.2019 (обновлено: 11:16 25.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский более чем за полгода с момента вступления в должность не выполнил ни одного пункта минских договоренностей по прекращению огня в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Зеленский сейчас повторяет (экс-президента Петра) Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает – это добьется мира. Прошло уже больше, чем полгода, но приказа о прекращении огня нет. Ни один пункт, даже самые основные по разведению и прекращению огня, со стороны Украины не выполнен. Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях", - сказал Пушилин.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Вчера, 15:07РИА Новости
Киев пытается исказить смысл минских договоренностей, заявил МИД ДНР
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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