Глава ДНР назвал Киев ненадежным переговорщиком

Ранее Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы – заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.

"В этом вся Украина. Очень неоднородно, неоднозначно и бесперспективно. Она переговорщик очень ненадежный. Потому что, насколько мне известно, никаких заявлений о расформировании ДНР и ЛНР и остальных бредовых пунктов, которые они выдвинули после переговоров, озвучено украинскими представителями в Минске не было. Поэтому к чему это и что это, непонятно", - сказал Пушилин.