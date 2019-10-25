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РИА Новости

Глава ДНР назвал Киев ненадежным переговорщиком

10:22 25.10.2019 (обновлено: 11:18 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что считает Киев ненадежным переговорщиком.
Ранее Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы – заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.
"В этом вся Украина. Очень неоднородно, неоднозначно и бесперспективно. Она переговорщик очень ненадежный. Потому что, насколько мне известно, никаких заявлений о расформировании ДНР и ЛНР и остальных бредовых пунктов, которые они выдвинули после переговоров, озвучено украинскими представителями в Минске не было. Поэтому к чему это и что это, непонятно", - сказал Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин
10:20РИА Новости
В ДНР не видят намерений Киева выполнять минские соглашения
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевУкраинаВ мире
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