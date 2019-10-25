В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса

Драка с участием водителя автобуса (слева) в Уфе. Стоп-кадр видео очевидца

Драка с участием водителя автобуса (слева) в Уфе. Стоп-кадр видео очевидца

Драка с участием водителя автобуса (слева) в Уфе. Стоп-кадр видео очевидца

УФА, 25 окт - РИА Новости. Полицейские Уфы начали проверку по факту оскорбления и избиения пассажирки водителем автобуса в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

В интернете распространилось видео, снятое пассажиркой городского автобуса, в котором водитель оскорбляет девушку, а потом бьет молодого человека в салоне транспорта. Свидетели конфликта плачут и требуют вызвать полицию. Однако на кадрах нет избиения пассажирки.