В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса

УФА, 25 окт - РИА Новости. Полицейские Уфы начали проверку по факту оскорбления и избиения пассажирки водителем автобуса в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
В интернете распространилось видео, снятое пассажиркой городского автобуса, в котором водитель оскорбляет девушку, а потом бьет молодого человека в салоне транспорта. Свидетели конфликта плачут и требуют вызвать полицию. Однако на кадрах нет избиения пассажирки.
"В четверг, 24 октября, в отдел полиции №9 города Уфы поступило заявление от женщины о причинении ей телесных повреждений водителем автобуса. В настоящее время полиция проводит проверку. По результатам будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.