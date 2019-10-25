В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами

"Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю", — пояснил он.