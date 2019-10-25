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РИА Новости

В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами

09:24 25.10.2019 (обновлено: 10:18 25.10.2019)
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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / nyul
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рекламный блок перед началом киносеанса не должен длиться слишком долго, максимум десять минут. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю", — пояснил он.

Депутат добавил, что лично присутствовал на сеансах, где рекламные ролики шли более 20 минут. Особенно сложно такое выдержать детям и поход в кинотеатр "превращается из праздника в мучение", отметил Свинцов.
Так парламентарий прокомментировал инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса. По подсчетам регионального депутата Дениса Четырбока, коммерческие ролики в большинстве сеансов длятся 20, а где-то даже 30 минут.
Зрители в кинозале IMAX
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Андрей СвинцовГосдума РФСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
За просмотр рекламы нужно показывать кино бесплатно.
25 октября, 09:30
Адам Ваксель
2110000
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