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РИА Новости

Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков

09:00 25.10.2019 (обновлено: 14:25 25.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.

"ФРГ уже потеряла более 100 миллиардов евро в результате санкций. <…> Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели".

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
Алексей Пушков
Ранее депутаты бундестага отклонили предложение оппозиционных партий не продлевать санкции против России, а также вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Москвой.
По словам члена фракции "Левые" Клауса Эрнста, санкции, действующие на протяжении пяти лет, "никакого влияния не возымели". Так, согласно результатам исследования Кильского института мировой экономики, потери мировой экономики от антироссийских санкций составили 300 миллиардов долларов.
Политик отметил, что из-за санкций Россия занимается импортозамещением, в результате чего немецкие предприятия теряют российский рынок.
Флаги России и ЕС
17 октября, 14:53РИА Новости
Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы
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Санкции в отношении РоссииСовет Федерации РФБундестаг ГерманииАлексей ПушковГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как бы Пушков не рад тому, что в России идёт импортозамещение. Его нет , вот и не рад .
25 октября, 09:17
freizdorf
10320014
А что оценивать? Полезные санкции продолжать помогать нам развивать свою экономику. Лучше не заострять на этой теме внимания, чтобы в Европе не рюхнулись и не отменили их.
25 октября, 10:19
mmirko.bellotti
1540001
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