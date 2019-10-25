Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.
"ФРГ уже потеряла более 100 миллиардов евро в результате санкций. <…> Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели".
Ранее депутаты бундестага отклонили предложение оппозиционных партий не продлевать санкции против России, а также вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Москвой.
По словам члена фракции "Левые" Клауса Эрнста, санкции, действующие на протяжении пяти лет, "никакого влияния не возымели". Так, согласно результатам исследования Кильского института мировой экономики, потери мировой экономики от антироссийских санкций составили 300 миллиардов долларов.
Политик отметил, что из-за санкций Россия занимается импортозамещением, в результате чего немецкие предприятия теряют российский рынок.