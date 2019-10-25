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РИА Новости

Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка

08:10 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Олег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Приморский край затратит около 200 миллионов рублей на ремонт пострадавших от паводка дорог, также региону выделены деньги на устройство дамб и очистку русел рек для борьбы с подтоплениями в будущем, сообщил глава края Олег Кожемяко.
Он отметил, что последствия паводка в Приморье не столь масштабны, как в ряде других регионов, например, в Иркутской и Амурской областях. В некоторых населенных пунктах края есть пострадавшие дома, приусадебные участки, также нанесен урон дорогам и сельхозугодьям, уточнил глава региона.
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"Президент принял решение по поддержке аграриев - сельхозпредприятиям будут выплачены необходимые суммы. Также выделено министерству транспорта, и президент дал команду выделить необходимые денежные средства на ремонт дорог, мы 70 миллионов освоим в этом году, остальные порядка 130 – на следующий год", - заявил Кожемяко РИА Новости.
"И министерство природных ресурсов выделило уже денежные средства, председатель правительства подписал это – на устройство дамб, на очистку русел рек", - проинформировал глава Приморья.
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По его словам, эта работа начнется после того, как спадет вода – предположительно, в ноябре-декабре, чтобы в будущем появилась возможность предотвращать последствия паводка. "В прошлом году мы в первый раз такие работы провели. Думаем, что ее продолжение – возведение дамб, очистка русел рек – поможет, в конечном итоге, с каждым годом все меньше и меньше подвергать жителей опасности быть подтопленными или опасности наводнений", - добавил губернатор Приморья.
Четыре тайфуна в августе и начале сентября принесли в регион более трех месячных норм осадков - было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозпроизводств.
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Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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