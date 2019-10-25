МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичи смогут высказать свои идеи по оформлению детских площадок, которые учтут при подготовке проектов благоустройства в рамках программы "Мой район", сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

"Участники проекта "Активный гражданин" выскажут свое мнение по поводу благоустройства детских площадок. Голосование будет состоять из нескольких вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый желающий сможет выбрать одну или несколько категорий для голосования. Всего их восемь: "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Арт-объекты (фигуры и кочки)", "Отдельные игровые элементы", "Лавки и пуфы". В выбранных категориях участники смогут выбрать из нескольких вариантов оборудование, которое, как им кажется, стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства.