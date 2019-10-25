Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти

"Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов... Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет (подписано соглашение - ред.), потому что нужно внутригосударственные процедуры (провести - ред.), сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны, где-то подпишем уже", - сказал Бозумбаев журналистам.