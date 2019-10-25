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РИА Новости

Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти

07:10 25.10.2019 (обновлено: 07:38 25.10.2019)
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
НУР-СУЛТАН, 25 окт - РИА Новости. Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
"Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов... Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет (подписано соглашение - ред.), потому что нужно внутригосударственные процедуры (провести - ред.), сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны, где-то подпишем уже", - сказал Бозумбаев журналистам.
Он отметил, что в соглашении не указаны объемы, а обговорены условия и правила поставок. "Согласились они", - заявил Бозумбаев, отвечая на вопрос, готова ли белорусская сторона отказаться от реэкспорта.
"Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями: прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", - добавил глава Минэнерго Казахстана.
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