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РИА Новости

Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск

07:06 25.10.2019 (обновлено: 07:12 25.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Лекарств и кислорода в аппарате искусственной вентиляции легких во время транспортировки ребенка из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск было достаточно, сообщают краевые власти.
Ранее стало известно, что трехмесячный ребенок скончался во время перелета 9 октября из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию. Минздрав Камчатки организовал служебную проверку. По данным местных СМИ, у младенца был диагноз – тетрада Фалло (врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов). При этом, по утверждению матери, при транспортировке ребенка отсутствовало приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а в полете у медика закончились лекарства и кислород в портативном аппарате искусственной вентиляции легких. Младенец умер за 20 минут до посадки самолета. Проверку также ведут следователи.
"Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно", - приводит пресс-служба краевого правительства слова министра здравоохранения Елены Сорокиной.
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По ее словам, при снижении самолета состояние малыша ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность, поэтому врач принял решение повторно интубировать ребенка.
"Для того чтобы не прерывать подачу кислорода, специалист воспользовался мешком Амбу, к которому подключил дополнительный баллон, предоставленный экипажем воздушного судна. После замены трубки, по которой в легкие ребенка поступал кислород, он вновь был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Я добавлю, что замена трубки могла быть произведена и без использования мешка Амбу", - цитирует пресс-служба Сорокину.
Сорокина также рассказала о состоянии здоровья ребенка перед полетом. По данным минздрава, малыш родился на сроке 27 недель, глубоко недоношенным с экстремально низкой массой тела и множественными пороками развития, в том числе с пороком развития сердечно-сосудистой системы. Вопрос о необходимости операции стоял с первых дней его жизни, однако в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске не могли принять ребенка, пока он не окрепнет, а потому решение о транспортировке пациента было принято только после того, как состояние пациента стабилизировалось.
Она добавила, что в ближайшее время карта пациента и все медицинские документы направят на независимую экспертизу в Москву, в ходе которой будет установлено, в полном ли объеме была оказана медицинская помощь ребенку, правильно ли были выбрана тактика транспортировки.
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Младенец, умерший на борту севшего в Волгограде самолета, летел на лечение
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