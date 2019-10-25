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РИА Новости

Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание

06:53 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Представитель пресс-службы администрации Приморья на просьбу прокомментировать заложенное в краевой бюджет повышение зарплаты губернатора почти на 230 тысяч рублей заявил, что глава региона Олег Кожемяко отказался от увеличения расходов на губернаторское содержание.
Власти Приморья внесли в октябре в краевой парламент законопроект о бюджете на 2020 год. Из документа следует, что на зарплату губернатора предусмотрены 7 255 638 рублей, что на 2 258 226 рублей больше, чем в 2019 году (4 997 412). Рост месячной зарплаты превысит 225 тысяч рублей - с 374 784 до 604 636,5 (до вычета налогов). На зарплаты вице-губернаторов закладывают почти вдвое больше, чем годом ранее: 104 879 149 рублей против 47 037 757 в 2019-м. В расчете на 11 заместителей главы региона рост зарплат составит 438 193 рублей в месяц (с 356 346 до 794 539).
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с планируемым ростом зарплат чиновников, представитель пресс-службы администрации сказал: "В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона".
"Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", - сказал собеседник агентства.
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
22 октября, 20:42РИА Новости
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
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Олег КожемякоПриморский крайЭкономика
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