Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание

Власти Приморья внесли в октябре в краевой парламент законопроект о бюджете на 2020 год. Из документа следует, что на зарплату губернатора предусмотрены 7 255 638 рублей, что на 2 258 226 рублей больше, чем в 2019 году (4 997 412). Рост месячной зарплаты превысит 225 тысяч рублей - с 374 784 до 604 636,5 (до вычета налогов). На зарплаты вице-губернаторов закладывают почти вдвое больше, чем годом ранее: 104 879 149 рублей против 47 037 757 в 2019-м. В расчете на 11 заместителей главы региона рост зарплат составит 438 193 рублей в месяц (с 356 346 до 794 539).