В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей

"В результате тариф на тепловую энергию для жителей города Прокопьевска был завышен на 167,4%, сумма необоснованно полученной субсидии из местного бюджета составила не менее 10 миллионов рублей. Денежные средства организацией не возвращены. В связи с этим первый заместитель прокурора области направил материалы проверки в следственный орган, на их основании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.