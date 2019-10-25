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РИА Новости

В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей

06:51 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 окт - РИА Новости. Теплоснабжающая организация в городе Прокопьевске в Кузбассе похищала бюджетные деньги на общую сумму 10 миллионов рублей, завышая тариф на теплоэнергию более чем на 167%, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Надзорное ведомство отмечает, что вместе с ФАС выявило признаки "хищения денежных средств теплоснабжающей организацией".
По данным прокуратуры, должностные лица теплоснабжающей организации отдавали в регулирующий орган документы для установления тарифа на услуги, в которых имелись недостоверные сведения о расходах. Подчеркивается, что в необходимую валовую выручку были включены экономически необоснованные расходы.
"В результате тариф на тепловую энергию для жителей города Прокопьевска был завышен на 167,4%, сумма необоснованно полученной субсидии из местного бюджета составила не менее 10 миллионов рублей. Денежные средства организацией не возвращены. В связи с этим первый заместитель прокурора области направил материалы проверки в следственный орган, на их основании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По делу идет предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры области.
Сотрудник ПАО Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК)
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