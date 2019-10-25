Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге

Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге

© Фото : МВД России Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция нашла бывшего кассира отделения банка в Казани, которую подозревают в грабежах ювелирных магазинов в Петербурге и краже из банка 11 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года бывший кассир казанского отделения коммерческого банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями", — рассказала Волк.

Также следователи выяснили, что женщина может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области.

"Кроме того, злоумышленницу подозревают в хищении в августе 2009 года 11 миллионов рублей из казанского отделения коммерческого банка, в котором она работала кассиром. После этого женщина позвонила своей матери и сообщила, что уезжает с семьей отдыхать, и больше на связь не выходила", — рассказала Волк.

© Фото : МВД России Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге © Фото : МВД России Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге

Оперативники из нескольких регионов вычислили место проживания женщины — она осела в Великом Новгороде, где ее и задержали. "При проверке документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя", — добавила официальный представитель МВД России.