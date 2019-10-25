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РИА Новости
Война в Сирии

США направят дополнительные войска на северо-восток Сирии

04:01 25.10.2019 (обновлено: 05:32 25.10.2019)
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что готов направить дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической организации "Исламское государство"*.
"США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы – ред.) на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ* или других дестабилизирующих ситуацию игроков", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
В Пентагоне не стали комментировать данные об отправляемом в Сирию контингенте, опубликованные ранее рядом американских СМИ. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что туда будут направлены 500 американских военнослужащих. Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek. По данным телеканала Fox News, тяжелая техника может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляла, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении БМП "Брэдли".
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
02:42Война в Сирии
Турция сохранит право бороться с оставшимися террористами на севере Сирии
Ранее газета New York Times писала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ*.
США и Турция 17 октября lоговорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, что в учитывая планы американцев, было бы логично, если бы мы, например, взялись патрулировать и штат Флорида.
25 октября, 04:27
Владимир П.
2650006
пиндосы дождались пока ВВП остановит операцию турции и взялись за старой, в принципе ничего нового (не) гегемон как обычно голый и не договороспрсобный
25 октября, 07:13
улан пятничный
2210001
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