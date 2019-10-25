США направят дополнительные войска на северо-восток Сирии

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что готов направить дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической организации "Исламское государство"*.

"США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы – ред.) на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ* или других дестабилизирующих ситуацию игроков", - сказал РИА Новости представитель ведомства.

В Пентагоне не стали комментировать данные об отправляемом в Сирию контингенте, опубликованные ранее рядом американских СМИ. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что туда будут направлены 500 американских военнослужащих. Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek . По данным телеканала Fox News , тяжелая техника может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляла, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении БМП "Брэдли".

Ранее газета New York Times писала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ*.

США и Турция 17 октября lоговорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.