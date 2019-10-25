Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не только заинтересована в связях с ЮАР, но и продолжает расширять свои связи на континенте в целом. К такому выводу пришло издание The Drive, комментируя прилет двух российских бомбардировщиков Ту-160 в эту африканскую страну.
Это событие, как отмечается в статье, произошло в тот же день, когда российский лидер Владимир Путин открыл первый в истории саммит "Россия — Африка".
По мнению издания, для Москвы перелет двух бомбардировщиков в ЮАР — это очевидная демонстрация способности России проводить военные операции далеко за пределами своих собственных территорий.
Расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США под руководством президента Дональда Трампа. Поэтому прибытие Ту-160 в ЮАР несомненно является четким сигналом того, что Кремль заинтересован в этой стране, указывает автор материала.
Это не первый зарубежный визит самолетов российской дальней авиации. В декабре прошлого года два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 побывали в Венесуэле по приглашению руководства этой страны. Они совершили совместные полеты с венесуэльскими ВВС, а потом вернулись на аэродром базирования в России.