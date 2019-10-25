Осужденного в США Бута зимой могут перевести в тюрьму менее строгого режима

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, зимой могут перевести в другую тюрьму менее строгого режима, сообщила его жена Алла Бут.

"Вполне возможно, в декабре — январе Виктора переведут в другую тюрьму", - заявила Бут в интервью газете " Известия ".

Отвечая на вопрос, куда и почему его хотят перевести, она сказала, что это еще не известно.

"Пока Виктору предварительно об этом сообщили. С 2012 года у него накопилось много положительных баллов, поэтому новая тюрьма должна по строгости быть уровнем ниже. Это будет тюрьма примерно такая же, как та, в которой находится Константин Ярошенко", - приводит издание слова Аллы Бут.

Девятнадцатого сентября в генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что Алла Бут провела первую встречу с супругом, отбывающим наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс. В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций и попыток пересмотра дела в американских судах.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".