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РИА Новости

Осужденного в США Бута зимой могут перевести в тюрьму менее строгого режима

02:11 25.10.2019
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, зимой могут перевести в другую тюрьму менее строгого режима, сообщила его жена Алла Бут.
"Вполне возможно, в декабре — январе Виктора переведут в другую тюрьму", - заявила Бут в интервью газете "Известия".
Отвечая на вопрос, куда и почему его хотят перевести, она сказала, что это еще не известно.
"Пока Виктору предварительно об этом сообщили. С 2012 года у него накопилось много положительных баллов, поэтому новая тюрьма должна по строгости быть уровнем ниже. Это будет тюрьма примерно такая же, как та, в которой находится Константин Ярошенко", - приводит издание слова Аллы Бут.
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Девятнадцатого сентября в генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что Алла Бут провела первую встречу с супругом, отбывающим наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс. В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций и попыток пересмотра дела в американских судах.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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