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РИА Новости
РИА Наука

"Это мини-атомная бомба". Назван самый эффективный способ защиты от гриппа

08:00 25.10.2019 (обновлено: 08:08 25.10.2019)
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© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина
© Depositphotos / Anna Subbotina
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Роспотребнадзора, среди всех респираторных вирусов на грипп приходится около 70 процентов, и больше трети — на самый распространенный тип А (H1N1). Он же входит в штаммовый состав наиболее популярной в России вакцины. Снижает ли профилактика заболеваемость гриппом и простудой — в материале РИА Новости.

Вирусное поражение

В московских школах вакцинируют от гриппа во второй половине сентября. Но привили далеко не всех учеников. Многие приносили отказы, подписанные родителями. Опрос корреспондентом РИА Новости взрослых в одной из московских школ показал: люди либо не верят в действенность вакцины, либо, наоборот, считают ее слишком опасной. При этом многие не видят особой разницы между гриппом и обыкновенной простудой.
Между тем, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от сезонного гриппа ежегодно погибает до 650 тысяч человек. А инфекции нижних дыхательных путей, которые в том числе возникают как осложнения после гриппа, входят в первую пятерку причин смертности в мире.
"Грипп — это мини-атомная бомба. Жил человек и радовался, а за двое суток вирус поразил все его клетки. Отсюда вялость, температура 39, мышечная слабость и потом вдруг бабах — истинная гриппозная пневмония. Или еще хуже: на фоне общего ослабления организма — бактериальная пневмония. Вообще, осложнения очень разнообразны, ведь вирус пробивает брешь в иммунной защите. Но если человек вакцинировался от правильного вируса, то он сможет противостоять болезни. Посмотрите, у нас, по статистике, у детей грипп диагностируется реже, потому что их чаще прививают. А болеют в основном взрослые и с более серьезными последствиями", — рассказал в кулуарах конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы" профессор Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН.
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Оружие против меняющегося вируса

Стопроцентную защиту от гриппа не гарантирует ни одна прививка в мире: вирус слишком изменчив.
Вирус состоит из ядра, в котором содержатся фрагментированная РНК с генами 11 белков, и оболочки. На ее поверхности два основных антигена — гемагглютинин (Н, НА), обеспечивающий связь с клеткой-мишенью и проникновение внутрь нее, и нейраминидаза (N, NA), благодаря которой новые вирусы выходят из синтезировавшей их клетки.
Точечные мутации, возникающие в этих двух антигенах, мешают иммунной системе распознавать уже знакомые вирусы. Именно поэтому состав противогриппозных вакцин уточняется каждый год.
Варианты вируса гриппа разделяют на три больших рода: А, В и С. Первый мутирует в разы быстрее, чем два других, и вызывает настоящие эпидемии. Поэтому в вакцинах всегда есть две разновидности вируса А и как минимум один вирус В. Вирусы C выявляются очень редко, вызываемое ими заболевание переносится легко — их не добавляют в вакцины.
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"При Всемирной организации здравоохранения есть комитет, который определяет штаммовый состав. Одни вакцины содержат четыре штамма, другие — три. В квадривалентную вакцину еще добавляют второй вирус В. Для Северного полушария состав вакцин определяют в августе, когда в Южном полушарии заканчивается зима и становятся известны наиболее часто циркулирующие штаммы. Месяц нужно на наработку, и в сентябре они традиционно поступают в систему здравоохранения. Когда у нас заканчивается зима, определяют штаммовый состав для Южного полушария. Только в России 59 опорных точек, референсных лабораторий, в том числе наш институт. Мы выделяем вирус, характеризуем и загружаем его в международную базу данных. А потом эксперты ВОЗ анализируют полученную информацию", — пояснил профессор.
Высокая изменчивость вирусов гриппа может влиять на эффективность вакцин, но даже в этих условиях иммунизация уменьшает заболеваемость на 30-40 процентов, подчеркивают датские и британские исследователи. Кроме того, в наиболее уязвимой группе — среди беременных женщин — вовремя сделанная прививка почти вдвое снижает вероятность рождения мертвого ребенка. А дети, появившиеся на свет у вакцинированных матерей, в дальнейшем не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии.
© Иллюстрация РИА НовостиЭффективность противогриппозных вакцин может меняться из-за высокой изменчивости вируса. Но прививки, по разным данным, все равно снижают заболеваемость на 30-40 процентов
Вакцинация от гриппа
© Иллюстрация РИА Новости
Эффективность противогриппозных вакцин может меняться из-за высокой изменчивости вируса. Но прививки, по разным данным, все равно снижают заболеваемость на 30-40 процентов
"Никаких страшных последствий от прививок нет. Вирус, входящий в вакцину, охарактеризован, у него есть генетический паспорт. Плюс его специально ослабляют, чтобы он не вызвал заболевание. Если человек подхватит грипп после живой вакцины, симптомы будут минимальные. Это доказано. Но надо понимать, что прививка защищает только от гриппа. У нас 250 возбудителей других респираторных заболеваний, которые дают ту же клинику. Мы защищаемся лишь от самого тяжелого гриппа. Поэтому прививка не означает, что в течение зимы не будет никаких простуд", — уточнил он.

Не привит — лечись за деньги

В 1918-1919 годах испанским гриппом переболело почти полмиллиарда человек, около пятидесяти миллионов умерло. В начале нулевых ученые воссоздали генную структуру того вируса на основе образца, полученного из останков жительницы Аляски, умершей от "испанки" и похороненной в вечной мерзлоте.
Оказалось, что благодаря двум мутациям он мог связываться с рецепторами верхних дыхательных путей и очень быстро разрушать клетки эпителия легких. Из-за этого возникали сильные кровотечения и дыхательная недостаточность. Сегодня подобными свойствами обладает другой вирус гриппа — TX18. Но он вряд ли вызовет такую страшную пандемию. Во-первых, есть неспецифическое лечение интерферонами, блокирующее размножение всех вирусов. Во-вторых, массовая вакцинация населения приносит свои плоды.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ФГБУ "НИИ гриппа" Минздрава РоссииЗаболеваемость гриппом и число привитых в России в 1996-2016 годах
Заболеваемость гриппом в России в 1996-2016 гг.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ФГБУ "НИИ гриппа" Минздрава России
Заболеваемость гриппом и число привитых в России в 1996-2016 годах
"В России заболеваемость гриппом снижается именно благодаря вакцинации. Конечно, у нас не 95-процентный охват и говорить о коллективном иммунитете не приходится. С гриппом в целом на популяции это не работает. Массовый эффект достижим в трудовых коллективах, когда умные работодатели каждый год покупают вакцины и защищают сотрудников", — отметил Александр Горелов.
Ежегодный экономический ущерб от гриппа оценивается в несколько десятков миллиардов долларов, и вакцинация — пока единственный эффективный способ предотвращения эпидемии.
"Когда страховая медицина будет завязана на то, что тебе не оплатят лечение и больничный, если ты не привился, все станет по-другому. Нужен иной принцип: чтобы нас контролировали, а не нам предлагали, как это происходит сейчас. Это прагматичный подход, но, думаю, мы к нему придем", — заключил ученый.
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Ученые рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
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