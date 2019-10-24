Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T22:52Z
https://ria.ru/20191024/1560194079.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40578/01/405780197_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ee6a12f84c054281081a7ce0fe866ec3.jpg
РИА Новости
Воронежская область

На капремонт соцобъектов в Воронежской области выделят около 2 млрд рублей

22:52 24.10.2019
11
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей планируется выделить на капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году в Воронежской области, сообщает в четверг облправительство.
Совещание по вопросу включения объектов социальной сферы в областную адресную программу по капитальному ремонту на 2020-2022 годы прошло в Воронеже 24 октября под руководством губернатора Александра Гусева.
"Открывая совещание, Александр Гусев сообщил, что общая сумма, выделенная на капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году, пока планируется на уровне 2019 года – порядка 2 миллиардов рублей", - говорится в совещании.
В ходе обсуждения отмечалось, что при формировании перечня отдавалось предпочтение объектам, включенным в национальные проекты и имеющим актуальную социальную значимость, а также крупным объектам, работы на которых начаты в предыдущие годы. На все объекты, предложенные к включению в областную адресную инвестиционную программу по капитальному ремонту, имеется проектно-сметная документация.
Глава Воронежской области Александр Гусев
Вчера, 17:34Воронежская область
Новый онкоцентр в Воронеже могут построить за 2,5 года
Александр Гусев поручил уделить больше внимания объектам, расположенным в районах области.
"Мы ставим задачу сохранить не только объемы финансирования, но и пропорции, чтобы все жители области почувствовали положительные изменения и чтобы решились важные для них вопросы", – сказал губернатор.

Другие новости региона читайте здесь>>

000000
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОбщество
Рекомендуем
Константин Косачев
Косачев обсудит с пакистанскими сенаторами борьбу с терроризмом
РИА
Новости
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Эксперт: Дамаску придется договориться с курдами о разделе нефтяных доходов
Следственный изолятор Матросская тишина
Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в "Матросской тишине"
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в общественном транспорте
Президент Боливии Эво Моралес
Правительство Венесуэлы поздравило Моралеса с победой на выборах
Деньги
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Жилой дом в поселке Донецкий Луганской области
В ЛНР подтвердили гибель 1,8 тысячи жителей за время конфликта в Донбассе
Женщина в реанимации
Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
Лента новостейМолния