На капремонт соцобъектов в Воронежской области выделят около 2 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей планируется выделить на капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году в Воронежской области, сообщает в четверг облправительство.

Совещание по вопросу включения объектов социальной сферы в областную адресную программу по капитальному ремонту на 2020-2022 годы прошло в Воронеже 24 октября под руководством губернатора Александра Гусева.

"Открывая совещание, Александр Гусев сообщил, что общая сумма, выделенная на капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году, пока планируется на уровне 2019 года – порядка 2 миллиардов рублей", - говорится в совещании.

В ходе обсуждения отмечалось, что при формировании перечня отдавалось предпочтение объектам, включенным в национальные проекты и имеющим актуальную социальную значимость, а также крупным объектам, работы на которых начаты в предыдущие годы. На все объекты, предложенные к включению в областную адресную инвестиционную программу по капитальному ремонту, имеется проектно-сметная документация.

Александр Гусев поручил уделить больше внимания объектам, расположенным в районах области.

"Мы ставим задачу сохранить не только объемы финансирования, но и пропорции, чтобы все жители области почувствовали положительные изменения и чтобы решились важные для них вопросы", – сказал губернатор.