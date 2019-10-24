Оппозиция не поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент

Джонсон объявил, что в понедельник внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов, увязав их с необходимостью рассмотрения и принятия парламентом соглашения с ЕС о Brexit. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритетом для нее является гарантия того, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения. По мнению оппозиции, Джонсон может провести выборы, после которых создаст условия для выхода Британии из ЕС без соглашения, чего фактически и добивается со дня назначения премьером.