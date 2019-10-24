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РИА Новости

Оппозиция не поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент

22:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские лейбористы не поддержат предложение премьера-консерватора Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 12 декабря, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Джонсон объявил, что в понедельник внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов, увязав их с необходимостью рассмотрения и принятия парламентом соглашения с ЕС о Brexit. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритетом для нее является гарантия того, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения. По мнению оппозиции, Джонсон может провести выборы, после которых создаст условия для выхода Британии из ЕС без соглашения, чего фактически и добивается со дня назначения премьером.
"Исключите возможность выхода Британии из ЕС без соглашения, и мы поддержим выборы. Я призывал к досрочным выборам с самого начала, потому что стране необходимо решить проблемы социальной несправедливости. Но для этого следует исключить вероятность Brexit без сделки", - сказал Корбин британских журналистам.
Против предложения Джонсона о проведении внеочередных выборов будут голосовать и либдемы. Так как оппозиция выступила с согласованной позицией, то с высокой долей вероятности парламент не поддержит предложение о выборах. Для их объявления Джонсону необходимы две трети голосов членов палаты общин.
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Вчера, 21:39Сказано в эфире
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BrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВ мире
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