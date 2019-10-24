На переговорах с Турцией Россия учитывала интересы Сирии, рассказал Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российская сторона, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Переговоры были очень сложными, и потом вы не забывайте, что турецкая сторона преследует свои цели", - сказал он журналистам.

Песков также призвал "называть вещи своими именами", и напомнил, что "российская сторона - единственная сторона, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирийской Арабской Республики".