На переговорах с Турцией Россия учитывала интересы Сирии, рассказал Песков

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российская сторона, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Переговоры были очень сложными, и потом вы не забывайте, что турецкая сторона преследует свои цели", - сказал он журналистам.
Песков также призвал "называть вещи своими именами", и напомнил, что "российская сторона - единственная сторона, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирийской Арабской Республики".
"Поэтому здесь просто нужно было сопоставить интересы и сделать таким образом, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация. А с нашей точки зрения, чтобы она была еще приемлемой для Дамаска", - заметил он.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии