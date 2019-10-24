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РИА Новости
Война в Сирии

На переговорах с Турцией Россия учитывала интересы Сирии, рассказал Песков

22:02 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российская сторона, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Переговоры были очень сложными, и потом вы не забывайте, что турецкая сторона преследует свои цели", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии
Песков также призвал "называть вещи своими именами", и напомнил, что "российская сторона - единственная сторона, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирийской Арабской Республики".
"Поэтому здесь просто нужно было сопоставить интересы и сделать таким образом, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация. А с нашей точки зрения, чтобы она была еще приемлемой для Дамаска", - заметил он.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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