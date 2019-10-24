Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T21:45Z
https://ria.ru/20191024/1560192390.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/65/1560086520_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_c230f8bbd4088ed8533c3b6eeb4b66bf.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Меморандум по Сирии отвечает интересам европейских стран, отметил Песков

21:43 24.10.2019 (обновлено: 21:45 24.10.2019)
154
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции по Сирии соответствуют интересам европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой Республики, и тем самым мы недопускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена", - сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, чьих инициатив в российско-турецком меморандуме больше - Москвы или Анкары, - Песков заметил, что "это совместная работа, и в этой ситуации, конечно, речь может идти только о взаимоприемлемом решении, что и было (сделано) к удовлетворению обеих сторон, и на самом деле это должно быть к удовлетворению всех остальных сторон, которые задействованы".
"Это должно быть к удовлетворению курдов, в первую очередь, к удовлетворению сирийцев, потому что сирийские пограничники встают на границу, потому что, скажем так, это еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 21:37Война в Сирии
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган работали над меморандумом по Сирии
Он отметил, что Россия и Турция в меморандуме подтвердили основную цель - это "сохранение территориальной целостности Сирии".
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
210001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
На переговорах с Турцией Россия учитывала интересы Сирии, рассказал Песков
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган работали над меморандумом по Сирии
Лента
новостей
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция потребует от США выдачи командующего SDF
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин рассказал о разнице отношений стран Африки с СССР и Россией
Активист организации Белые каски в городе Дарайа
Небензя раскритиковал Трампа за решение о выделении денег "Белым каскам"
Сейм Польши в Варшаве
Правящая партия Польши не хочет менять премьера и глав палат парламента
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии
Здание МИД России
Богданов заявил, что вопрос о снятии оружейного эмбарго с ЦАР решается
Президент США Дональд Трамп
Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае
09:34В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
Лента новостейМолния