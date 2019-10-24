Меморандум по Сирии отвечает интересам европейских стран, отметил Песков

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции по Сирии соответствуют интересам европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой Республики, и тем самым мы недопускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, чьих инициатив в российско-турецком меморандуме больше - Москвы или Анкары, - Песков заметил, что "это совместная работа, и в этой ситуации, конечно, речь может идти только о взаимоприемлемом решении, что и было (сделано) к удовлетворению обеих сторон, и на самом деле это должно быть к удовлетворению всех остальных сторон, которые задействованы".

"Это должно быть к удовлетворению курдов, в первую очередь, к удовлетворению сирийцев, потому что сирийские пограничники встают на границу, потому что, скажем так, это еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Он отметил, что Россия и Турция в меморандуме подтвердили основную цель - это "сохранение территориальной целостности Сирии".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.