Песков рассказал, как Путин и Эрдоган работали над меморандумом по Сирии

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях работы Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана над меморандумом по сирийскому урегулированию.

Во вторник главы государств по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

"Я думаю, они часа два с половиной сидели только в присутствии переводчиков. Причем они и карты смотрели. Скажем так, что они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как долго Путин и Эрдоган говорили один на один.

По словам пресс-секретаря, затем к переговорам присоединились министры обороны и другие специалисты. В частности, министрам иностранных дел дали поручения, и они "сели составить "болванку" текста".

После этого "уже по ходу сами лидеры вносили изменения, изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках, тексты сверялись, и это все продолжалось, как вы видели, больше шести часов".

Он добавил, что переговоры были сложными, так как Турция преследует свои цели. Песков также призвал "называть вещи своими именами" и напомнил, что "российская сторона — единственная сторона, которая законно имеет свои Вооруженные силы на территории Сирии".

"Поэтому здесь просто нужно было сопоставить интересы и сделать таким образом, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация. А с нашей точки зрения, чтобы она была еще приемлемой для Дамаска", — заметил он.

Пресс-секретарь президента заверил, что договоренности отвечают интересам европейских стран, так как граница будет защищена от террористических группировок, а также удастся избежать потока беженцев, которые могут проследовать в Европу.

Отвечая на вопрос о том, чьих инициатив в меморандуме больше — Москвы или Анкары, — Песков заметил, что "это совместная работа, и в этой ситуации, конечно, речь может идти только о взаимоприемлемом решении, что и было (сделано) к удовлетворению обеих сторон, и на самом деле это должно быть к удовлетворению всех остальных сторон, которые задействованы".