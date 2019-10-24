Крым станет одним из главных центров туризма, считают в Госдуме

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Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".
Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".
Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.
Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.
"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.
"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.
Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.
Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.
Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.
Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.
Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.
Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.
Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.
Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.
В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.
В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.
Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.
Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.
Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".
Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".
По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.
По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.
Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".
Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.
"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.
Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.
Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.
Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.
Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.
В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.
Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.
Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".
По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.