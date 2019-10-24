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РИА Новости
Туризм

Крым станет одним из главных центров туризма, считают в Госдуме

21:20 24.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крыму в ближайшие годы уготована судьба стать лидером среди российских регионов по развитию туристической сферы, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.
"Крым является одним из главных центров развития туризма в России. Уверен, в ближайшие годы полуостров не только укрепит свои позиции, но и выйдет в лидеры благодаря активному развитию этой сферы",- приводят слова Козенко организаторы форума "Открытый Крым".
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
23 октября, 11:29РИА Недвижимость
Два новых туристических кластера построят в Крыму
По его словам, Крым предлагает на федеральном уровне ряд законодательных инициатив, в том числе относительно легализации отелей. При этом Козенко подчеркнул, что уникальной площадкой, в рамках которой можно максимально эффективно изучить достижения и потребности сферы туризма в регионе, станет форум "Открытый Крым".
XI туристский форум "Открытый Крым" пройдет 29-30 октября в Симферополе. Организаторами форума является министерство курортов и туризма РК при поддержке федерального агентства по туризму.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

В Крыму завершился фестиваль "Алушта. Green"
© Фото : Александр Андреев

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".

Артисты из парижского уличного театра Remue Ménage готовятся к премьерному в России показу спектакля Парад влюбленных
1 из 12

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.

Крым
2 из 12

Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.

Крым
3 из 12

"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.

Крым
4 из 12

Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр АндреевПосетители на выставке африканского искусства "Дух Африки".
Посетители на выставке африканского искусства Дух Африки.
5 из 12
Посетители на выставке африканского искусства "Дух Африки".
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.

Крым
6 из 12

Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.

Одна из участниц карнавального шествия, завершающего фестиваль.
7 из 12

Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.

Крым
8 из 12

Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.

Крым
9 из 12

В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.

Крым
10 из 12

Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".

Крым
11 из 12

Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.

Крым
12 из 12

По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.

© Фото : Александр Андреев
1 из 12

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".

© Фото : Александр Андреев
2 из 12

Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.

© Фото : Александр Андреев
3 из 12

"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.

© Фото : Александр Андреев
4 из 12

Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.

© Фото : Александр Андреев
5 из 12
Посетители на выставке африканского искусства "Дух Африки".
© Фото : Александр Андреев
6 из 12

Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.

© Фото : Александр Андреев
7 из 12

Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.

© Фото : Александр Андреев
8 из 12

Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.

© Фото : Александр Андреев
9 из 12

В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.

© Фото : Александр Андреев
10 из 12

Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.

© Фото : Александр Андреев
11 из 12

Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".

© Фото : Александр Андреев
12 из 12

По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.

© Фото : Александр Андреев
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Обсудить 1
ТуризмАндрей КозенкоНовости - ТуризмГосдума РФСимферопольКрымОбщество
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