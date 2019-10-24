Крым станет одним из главных центров туризма, считают в Госдуме

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крыму в ближайшие годы уготована судьба стать лидером среди российских регионов по развитию туристической сферы, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

"Крым является одним из главных центров развития туризма в России. Уверен, в ближайшие годы полуостров не только укрепит свои позиции, но и выйдет в лидеры благодаря активному развитию этой сферы",- приводят слова Козенко организаторы форума "Открытый Крым".

По его словам, Крым предлагает на федеральном уровне ряд законодательных инициатив, в том числе относительно легализации отелей. При этом Козенко подчеркнул, что уникальной площадкой, в рамках которой можно максимально эффективно изучить достижения и потребности сферы туризма в регионе, станет форум "Открытый Крым".

XI туристский форум "Открытый Крым" пройдет 29-30 октября в Симферополе. Организаторами форума является министерство курортов и туризма РК при поддержке федерального агентства по туризму.

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