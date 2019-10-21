Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T07:13Z
https://ria.ru/20191021/1560007556.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155999/51/1559995171_0:118:2000:1243_1036x0_80_0_0_85f644b886042c602b6fce731afc83ac.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крыму завершился фестиваль "Алушта. Green"

07:13 21.10.2019
906
Фестиваль современной культуры и экологии "Алушта.Green", темой которого была Африка, прошел в Крыму. На набережной Профессорского уголка Алушты состоялся красочный карнавал, участники которого были одеты в костюмы или использовали атрибутику, связанную с экологической тематикой и Африкой.
"Совершенно новый формат. Настроение другое и люди по-другому ведут себя. Это здорово, потому что это может явно привлекать дополнительно туристов. Когда это увидишь, как это красочно сделано, я думаю, на это мероприятие поедут отдельно. Главное, чтобы организаторы его сделали постоянным", — сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
На главной сцене прошли мастер-классы по диджеингу, брейкингу, игре на уличных барабанах, рэп-фристайлу, а также выступления бывшего резидента лейбла Gazgolder композитора и автора песен Tony Tonite, диджеев Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), исполнителей олдскул-фанка The Soul Surfers, рэпера T.Check с вокалистками из коллектива Magora.
Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России представил шоу "Парад влюбленных". Также на набережной выступали театры "Эскизы в пространстве" и "Антикварный цирк", а также проект "Картония". Самые яркие моменты — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Андреев

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".

Артисты из парижского уличного театра Remue Ménage готовятся к премьерному в России показу спектакля Парад влюбленных
1 из 12

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России показал спектакль "Парад влюбленных".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.

Крым
2 из 12

Артисты в образах оленей и ланей прошли по набережной Профессорского уголка и вступали в диалог со зрителями, которые становились участниками действия.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.

Крым
3 из 12

"Антикварный цирк" показывал номера акробатов и эквилибристов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.

Крым
4 из 12

Помогали им артисты из проекта "Картония" в образах крымских и африканских зверей и птиц.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр АндреевПосетители на выставке африканского искусства "Дух Африки".
Посетители на выставке африканского искусства Дух Африки.
5 из 12
Посетители на выставке африканского искусства "Дух Африки".
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.

Крым
6 из 12

Во время фестиваля на набережной установили арт-объекты. Некоторые из них, например, "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие, останутся в Алуште и после окончания праздника.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.

Одна из участниц карнавального шествия, завершающего фестиваль.
7 из 12

Все желающие могли принять участие в финальном карнавальном шествии.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.

Крым
8 из 12

Тем, у кого не было костюма, художники помогали его создать прямо на месте.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.

Крым
9 из 12

В колонне по набережной Профессорского уголка прошли несколько сотен человек: участников фестиваля "Алушта. Green", волонтеров и гостей — местных жителей.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.

Крым
10 из 12

Птица из бумаги, созданная проектом "Картония" стала одним из ярких арт-объектов карнавала.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".

Крым
11 из 12

Но, похоже, еще чаще зрители фотографировали артистов из театра "Эскизы в пространстве", которые прошли в колонне в костюмах со своего спектакля-променада "Затерянный караван".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.

Крым
12 из 12

По задумке авторов, спектакль был посвящен красоте и хрупкости этого мира.

© Фото : Александр Андреев
800201
ТуризмНовости культурыВадим ВолченкоКрым
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния