В Крыму завершился фестиваль "Алушта. Green"

Фестиваль современной культуры и экологии "Алушта.Green", темой которого была Африка, прошел в Крыму. На набережной Профессорского уголка Алушты состоялся красочный карнавал, участники которого были одеты в костюмы или использовали атрибутику, связанную с экологической тематикой и Африкой.

"Совершенно новый формат. Настроение другое и люди по-другому ведут себя. Это здорово, потому что это может явно привлекать дополнительно туристов. Когда это увидишь, как это красочно сделано, я думаю, на это мероприятие поедут отдельно. Главное, чтобы организаторы его сделали постоянным", — сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

На главной сцене прошли мастер-классы по диджеингу, брейкингу, игре на уличных барабанах, рэп-фристайлу, а также выступления бывшего резидента лейбла Gazgolder композитора и автора песен Tony Tonite, диджеев Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), исполнителей олдскул-фанка The Soul Surfers, рэпера T.Check с вокалистками из коллектива Magora.

Парижский уличный театр Remue Ménage впервые в России представил шоу "Парад влюбленных". Также на набережной выступали театры "Эскизы в пространстве" и "Антикварный цирк", а также проект "Картония". Самые яркие моменты — в фотоленте РИА Новости.