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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия увеличит экспорт продовольствия в Кению

21:10 24.10.2019 (обновлено: 21:11 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия планирует расширить поставки продовольствия в Кению за счет масложировой продукции, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.
"На данный момент основная доля российских поставок продовольствия в Кению приходится на пшеницу, но планируется увеличение экспорта за счет масложировой продукции. При этом наша страна активно импортирует из республики чай и цветы", - сообщается в пресс-релизе.
Флаги России и Кении
Вчера, 03:36РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Кении
Расширение торговли и перспективы развития отношений в агропромышленном секторе между странами обсуждалось 24 октября в рамках саммита и экономического форума "Россия – Африка". Рабочую встречу с представителями национальной Торгово-промышленной палаты Республики Кения провели замминистры сельского хозяйства РФ Оксана Лут и Сергей Левин.
Левин отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на 10,5% и составил 286,4 миллиона долларов, при этом экспорт из России в Кению вырос на треть и достиг 162 миллионов долларов. Лут провела рабочую встречу с представителями инвестиционной компании Gemcorp Capital LLP, в ходе которой рассказала про механизмы поддержки экспорта, а также возможностях увеличения поставок в страны Африки произведенной в России зерновой, молочной и масложировой продукции, сельхозтехники и минеральных удобрений.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Вчера, 19:13Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин надеется на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМинистерство сельского хозяйства РФКенияЭкономика
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