Россия увеличит экспорт продовольствия в Кению

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия планирует расширить поставки продовольствия в Кению за счет масложировой продукции, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.

"На данный момент основная доля российских поставок продовольствия в Кению приходится на пшеницу, но планируется увеличение экспорта за счет масложировой продукции. При этом наша страна активно импортирует из республики чай и цветы", - сообщается в пресс-релизе.

Расширение торговли и перспективы развития отношений в агропромышленном секторе между странами обсуждалось 24 октября в рамках саммита и экономического форума "Россия – Африка". Рабочую встречу с представителями национальной Торгово-промышленной палаты Республики Кения провели замминистры сельского хозяйства РФ Оксана Лут и Сергей Левин.

Левин отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на 10,5% и составил 286,4 миллиона долларов, при этом экспорт из России в Кению вырос на треть и достиг 162 миллионов долларов. Лут провела рабочую встречу с представителями инвестиционной компании Gemcorp Capital LLP, в ходе которой рассказала про механизмы поддержки экспорта, а также возможностях увеличения поставок в страны Африки произведенной в России зерновой, молочной и масложировой продукции, сельхозтехники и минеральных удобрений.